Los Angeles aposta per la invasió zombi de 'Cabanyal Z'

La websèrie que repassa la història recent del Cabanyal està d’enhorabona, ja que aquest dimecres ha rebut la notícia que el WebFest de Los Angeles ha nominat el projecte en cinc categories de la secció oficial.Cabanyal Z va acabar el passat 14 de gener. El Teatre el Musical, al mateix barri, va emetre, en mig d’una festa, l’últim capítol de la producció, que comptava amb un pressupost prou precari. Més o menys “zero”, com reconeixia Joan Alamar , el guionista i director del projecte. Durant quatre anys s’han creat 10 episodis amb l’esforç de l'autofinançament per a contar tot el que ha viscut el barri i la ciutat, l’especulació del territori i el canvi de govern. En definitiva, la història d'uns veïns que planten cara a una invasió zombi estructurada com un grup organitzat i amb molts paral·lelismes físics i tangibles.La història de la websèrie és la d’un projecte d’èxit que es fa des de la resistència i que té dos bàndols: d'un costat, els rogencs veïns opositors i lluitadors i, de l'altre, uns zombis especuladors amb poder. Volien fer una sèrie que no s’emetera per Canal 9, que denunciara la política real del moment i, per això, han comptat amb ‘cameos’ de polítics que ara tenen poder a les institucions valencianes, com la vicepresidenta Mónica Oltra.