Aguado, reelegit president de l'Associació Valenciana d'Agricultors

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 21:00h

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha reelegit aquest dimecres Cristóbal Aguado com a president per un 98% dels vots. L'organització agrària ha renovat una quarta part de la junta directiva amb la voluntat de "rejovenir" les instàncies decisòries de l'entitat, segons ha indicat el màxim responsable de l'entitat en un comunicat.Aquesta renovació respon, en paraules d'Aguado, al fet que "un dels grans problemes del sector és l'elevat envelliment que presenta la població agrària". En aquest sentit, ha apuntat que és "bàsic" aportar saba nova i "apostar per les noves generacions per a contribuir a assegurar el futur del camp".El principal problema del sector és, a parer seu, la volatilitat dels preus, per a la qual cosa Aguado ha defensat que la Unió Europea legisle una llei de mercat que "frene els abusos" sobre els productors. El president d'AVA-ASAJA ha proposat instaurar una assegurança de rendes que servisca per compensar les conjuntures d'enfonsament de preus. El Ministeri d'Agricultura està estudiant aquest projecte, segons va anunciar la ministra Isabel Garcia Tejerina, durant l'acte de celebració del 40é aniversari de l'entitat.L'assemblea d'AVA-ASAJA també ha acordat convocar una concentració a les portes d'un Alcampo per a protestar contra l a política de preus dels cítrics que aplica la cadena de distribució . Durant aquests dies està venent la malla de cinc quilos de taronges a 1,99 euros, 0,39€/kg.