Rita Barberá no serà la presidenta d’honor del PP valencià

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 21:15h

Rita Barberá no serà nomenada presidenta d’honor del PPCV, com havia demanat el senador Pedro Agramunt. El partit es limitarà a retre a l’exalcadessa i exsenadora un reconeixement durant el Congrés Regional que celebra aquest cap de setmana a València, amb la presència dels líders estatals de la formació conservadora.En concret, aquest tribut es realitzarà mitjançant un esment al preàmbul de la ponència El nou PPCV, segons fonts del partit. La coordinadora d'aquesta ponència, Loreto Cascales, i l’autor de l'esmena Pedro Agramunt han arribat a un acord per a què el text presentat –en què proposava que Barberá fóra nomenada presidenta d'honor del PPCV- quede transformat en un homenatge a qui va ser l’alcaldessa de València durant més de dues décades.El text literal que s'incorpora és el següent: “Volem tindre un reconeixement als qui ens hi han deixat. Aquest gran partit no hauria pogut ser el mateix sense la seua contribució. I personalitzem aquest merescut reconeixement i consideració a tots ells en la figura de Rita Barberá, alcaldessa històrica del Partit Popular a València durant 24 anys, pel seu incansable treball i extrema dedicació al projecte popular en tots els àmbits”.