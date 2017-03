Casa Pinet marxa de Tàrbena per a obrir a Alcalalí

Dijous, 30 de març de 2017 a les 10:30h

Casa Pinet tanca i marxa de Tàrbena. Els plets i els tira i arronsa que mantenien l’ajuntament i els propietaris del considerat “santuari del País València” han acabat provocant la decisió. El 18 d’abril les portes tancaran per a sempre i la família Pinet plegarà de Tàrbena, com ha confirmat Jeroni Pinet a aquest diari.Enrere queden quatre dècades de vinculació amb la població de la Marina Baixa. Casa Pinet es va inaugurar el 1974 al baix que hi ha a tocar de la plaça de l’ajuntament. El local és propietat del consistori i durant aquesta legislatura, segons va explicar la corporació local, volien recuperar l’espai per a un possible ús públic. En canvi, la família demanava que se’ls permetera reobrir a Tàrbena i traslladar el restaurant a uns terrenys als afores.Entre juny i juliol Casa Pinet obrirà una nova etapa a Alcalalí, a la Marina Alta. El local, ubicat a la carretera que va a Pego, és més gran que el que hi ha, a hores d’ara, a Tàrbena, ja que volen fer un gir al concepte del restaurant. Continuarà sent el santuari però es vol "que siga encara més cultural”, afirma Jeroni Pinet. Per això, el local, amb pàrquing propi i amb 355 metres quadrats, acollirà presentacions de llibres i altres activitats.