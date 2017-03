L'admissió del nou alumnat per al pròxim curs començarà el 22 de maig

Dijous, 30 de març de 2017 a les 11:30h

La sol·licitud haurà de formalitzar-se al centre educatiu elegit com a primera opció

Foto: La Veu URL curta



Etiquetes

col·legis, Escoles, matrícula



Europa Press / València



La Conselleria d'Educació ha publicat al DOGV el calendari d'admissió de l'alumnat per al pròxim curs 2017-2018 dels ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat als centres públics. El període de sol·licitud per a Infantil i Primària serà del 22 al 29 de maig. La publicació de les llistes provisionals es farà el 8 de juny. A partir d'eixe dia i fins al 12 de juny s'atendran les reclamacions. El llistat definitu es publicarà el 20 de juny i el procés de matriculació s'estendrà entre el 20 i 29 de juny, segons explica el departament dirigit per Vicent Marzà. La sol·licitud haurà de formalitzar-se al centre educatiu elegit com a primera opció.



Quant a l'alumnat d'ESO i Batxillerat, la presentació de sol·licituds es realitzarà entre el 22 i el 31 de maig. Les llistes provisionals es publicaran el 12 juliol als centres educatius. Les reclamacions podran presentar-se el dos dies següents i, una vegada s'hagen resolt, el 19 de juliol es publicaran les llistes definitives. La matriculació per a Secundària i Batxillerat s'efectuarà entre el 19 i el 27 de juliol.