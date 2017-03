Puig i Bonig debaten sobre la llibertat, els carrers franquistes i el decret d'educació

Dijous, 30 de març de 2017 a les 11:30h

Puig demana a Bonig que respecte les persones mortes pel feixisme



RedactaVeu / València.



El cap del Consell, Ximo Puig, ha demanat a Bonig que respecte les persones que han estat “matades” pel feixisme. “És molt ofensiu”, ha afegit, que el seu partit (el PP de Bonig) “preferisca un carrer de La División Azul” en compte del carrer de la Igualtat, ha explicat recordant el cas d’Alacant. El fet és “intolerable”.



El debat, que ha tingut lloc a primera hora d’aquest dijous a les Corts, ha estat suscitat per la intervenció d’Isabel Bonig, qui denunciava que titllaren el seu partit de “preferir els nazis a les democràcies”. La popular mostrava un retrat del seu pare i revelava que havia estat pres juntament amb el seu iaio i el germà d’aquest a la presó de Sant Miquel dels Reis (València) per “ser socialistes i republicans”. Bonig ha demanat als membres del consell que deixen d’insultar-los. Seguidament, ha aprofitat per a introduir el debat sobre el Decret de plurilingüisme dinàmic i ha tornat a titllar-lo de “xantatge educatiu”, perquè, al seu parer, “han limitat la llibertat”.



D'altra banda, en abordar el tema del decret, el president ha defensat novament la normativa i el conseller Marzà. De la mateixa manera, ha volgut tranquil·litzar el ministre d’Educació, qui aquest dimecres anunciava que portaria al jutjat el Decret de plurilingüisme. “Si el senyor ministre està preocupat per la discriminació lingüística —ha continuat Puig—, benvingut, anem per feina. En aquesta terra la llengua que ha estat minoritzada i discriminada ha sigut el valencià”.