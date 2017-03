Puig, a Méndez de Vigo: 'Si està preocupat per la discriminació, benvingut. La llengua minoritzada és el valencià'

Dijous, 30 de març de 2017 a les 11:30h

El president de la Generalitat pregunta al ministre d'Educació per a donar suport a la llengua dels valencians

Ximo Puig, a les Corts. URL curta



El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha preguntat aquest dijous "què pensa fer" el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, "per a intentar posar tot l'esforç i donar suport a les llengües oficials de tot Espanya, perquè el valencià també és una llengua espanyola i mereix el suport del govern d'Espanya". "Si està preocupat per la discriminació lingüística, benvingut, anem per feina. En aquesta terra, la llengua que ha estat discriminada i minoritzada és el valencià", ha assegurat.



El cap del Consell ha fet aquestes declaracions en referència a les declaracions del ministre, que va assegurar que el govern espanyol no toleraria que el decret de plurilingüisme contemplara qualsevol mena de "discriminació".