Baldoví demana al Congrés l'indult per a la piulaire Cassandra

Dijous, 30 de març de 2017 a les 12:00h

El diputat de Compromís qualifica de "despropòsit" la condemna a la jove per fer acudits sobre la mort de l'expresident franquista Carrero Blanco

El diputat de Compromís Joan Baldoví mostra el cartell al Congrés.

RedactaVeu / València.



El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha demanat l'indult per a la Cassandra, la jove que ha sigut condemnada a un any de presó per fer acudits a Twitter sobre l'expresident franquista Carrero Blanco. El diputat valencià ha tret al ple de Congrés un cartell i s'ha adreçat a la defensora del poble, Soledad Becerril, perquè actue amb rapidesa. "El Consell de Ministres ha de començar a treballar el tema aquest mateix divendres", ha exigit.



Baldoví ha fet seues les paraules de la néta de Carrero Blanco: "M'espanta una societat en la qual la llibertat d'expressió, per lamentable que siga, puga implicar penes de presó". En aquest sentit, el diputat de Compromís ha qualificat el cas de "despropòsit". "Existeixen bromes sobre aquest mateix tema en conegudes sèries de televisió", ha subratllat.



Finalment, ha enumerat una llista de polèmics indults que ha atorgat el Govern, com ara el guàrdia civil que va enregistrat una agressió sexual i no la va denunciar, un conductor kamikaze o el número dos del Banco Santander.