Guardamar del Segura imposarà multes de fins a 60.000 € per als vàndals que causen danys al patrimoni

El Castell ha patit greus atacs per ‘grafits’, arrancada de carreus i destrosses en l’enllumenat del monument

Xavier Pérez / Guardamar del Segura.



En les últimes dècades, Guardamar del Segura (Baix Segura) està patint actes vandàlics constants. Els més comuns són les pintades i, concretament, els atacs al patrimoni historicoartístic. Aquesta localitat té un valuosíssim patrimoni històric. Però, a banda del seu valor històric, Guardamar està abocada cap a un turisme cultural, en el qual el visitant valora molt els monuments i jaciments arqueològics.



Un dels elements més destacats d'aquest valuós patrimoni és el Castell de Guardamar, declarat Bé d’Interès Cultural. Aquesta monument ha patit recentment actes vandàlics amb arrancada de carreus, destrosses a la il·luminació monumental i pintades a les parets d’aquest indret que cobreixen un 30% del conjunt històric.



És per això que l'Ajuntament, després de l'eliminació d'aquestes pintades vandàliques, ha demanat la col·laboració ciutadana i ha advertit que imposarà multes de fins a 60.000 euros per als causants d’aquestes destrosses al patrimoni, d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.



A més, en aquesta tasca de conscienciació, l’Ajuntament ha creat un equip policial que s'encarregarà d’evitar aquests atemptats i se suma als esforços que ja presta la Policia Local, el Seprona o la Policia Autonòmica. “A partir d'aquest moment es denunciarà qualsevol atemptat que reba el nostre patrimoni, cas exemplificat pel Castell, amb la conseqüència jurídica i econòmica que supose per a l'autor de futurs actes vandàlics”, segons han explicat a La Veu fonts del Consistori.





Importància històrica i monumental



Un dels aspectes més importants del Castell de Guardamar és la impressionant ubicació, dominadora de tot el territori, i el fet que dins d'aquest recinte es pot llegir la història del municipi des del segle VII a. C fins al 1829 (any de destrucció de la vila per un terratrèmol). A més, és el lloc més visitat pels turistes que trien com a destinació Guardamar. És per tot això que la Generalitat Valenciana el va reconèixer com a BIC (Bé d'Interès Cultural), nivell de protecció només superat per la figura de Patrimoni de la Humanitat. Això suposa que tant la societat civil i les administracions com les forces i cos de seguretat de l'Estat estan obligats a mantenir aquestes fites patrimonials en un òptim estat de conservació.



En el cas del castell, les administracions (local i autonòmica) han fet el possible per a conservar-lo, investigar-lo, protegir-lo i restaurar-lo. "Sempre es pot fer més, però l'esforç per recuperar el castell ha estat molt important en les últimes dècades", afirmen fonts municipals.





