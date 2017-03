El Consell estendrà el fàrmac més efectiu contra l'hepatitis C a tots els malalts

Dijous, 30 de març de 2017 a les 13:00h

El president Puig anuncia la mesura que beneficiarà 3.500 persones



Europa Press / València.

La Generalitat Valenciana ampliarà els criteris de selecció per a l'accés al tractament antiviral d'última generació destinat a malalts d'hepatitics C. D'aquesta manera, s'administrarà a tots els pacients i no sols a aquells en un estadi més avançat de la patologia. La iniciativa beneficiarà entre 2.500 i 3.500 persones.



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha fet l'anunci en la sessió de control de les Corts. "Ampliarem, per primera vegada a l'estat espanyol, els criteris de selecció del tractament a pacients d'hepatitis C menys avançat", ha dit, alhora que subratllava la mesura com una de les més importants del seu executiu. Segons ha explicat Puig, hi havia 8.500 persones que estaven destinades a patir aquesta malaltia terminal i morir que "ara estan vives". El cap del Consell ha subratllat l'esforç econòmic de l'Administració i dels professionals mèdics que han aplicat un tractament que té un èxit del 98%.