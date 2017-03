Els 27 palaus que podràs descobrir a partir del 3 d’abril

Dijous, 30 de març de 2017 a les 13:00h

La Generalitat obri a la ciutadania una xarxa d’edificis patrimonials que seran visitables



RedactaVeu / València.



La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el projecte 'Palaus Transparents', impulsat per la Conselleria de Transparència. Es tracta d'una xarxa de 27 edificis públics de valor històric i cultural del País Valencià oberts a la ciutadania que seran visitables de manera autònoma o guiada.



D’aquesta manera, seguint iniciatives similars com la que va impulsar Joan Ribó a l’ajuntament de València o la de Gabriel Echávarri a l’ajuntament d’Alacant, la Generalitat ha engegat aquest programa, que recorre tot el territori, amb la finalitat d'obrir els edificis a la ciutadania per a mostrar la seua importància cultural i històrica així com humana i immaterial.



La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, i la directora general de Transparència, Aitana Mas, explicaven aquest dimecres en què consisteix el projecte que porta per lema: 'L'ànima de les institucions'. Un títol que, a parer d’Oltra, és del tot “encertat” perquè les institucions, a més de representar l’autogovern dels valencians en un “lloc físic”, són edificis que “tenen pell, tenen història, tenen vida i ànima", explicava la vicepresidenta.



27 Palaus “democràtics”



La xarxa de 'Palaus Transparents' inclou un total de 27 edificis visitables al llarg del País Valencià. A alguns ja es podia accedir, com és el cas de l’ajuntament de València i el d’Alacant. Aquest fet representa, per a Alcaraz, "una nova cultura democràtica" que consisteix "a acostar les institucions públiques als ciutadans, la qual cosa fa més transparent eixa activitat pública".



El projecte naix d’una idea “senzilla i xicoteta”, explicava Alcaraz, però, ara, amb l’adhesió de més edificis i institucions, ha pres major envergadura. En aquest sentit, el conseller de Transparència indicava que se’n sumaran més.



Ús de la tecnologia



El programa 'Palaus Transparents' comptarà amb fullets explicatius així com amb una aplicació mòbil, GV Palaus, que es podrà descarregar a través d'un codi QR, disponible en una placa que se situarà a cadascun dels edificis. També es podrà accedir a través de les plataformes digitals d'aplicacions mòbils.



Per a dur endavant la vessant tecnològica, la directora general de Transparència, Aitana Mas, ha explicat que compten amb un pressupost aproximat de 160.000 euros.



'Palaus Transparents' facilitarà la visita autònoma dels palaus mitjançant cita prèvia i, més endavant, es podrà fer de forma guiada. Els edificis s'identificaran amb plaques exteriors, on s'indicarà que formen part de la xarxa. Les visites autònomes es realitzaran amb l'ajuda d'un tríptic explicatiu de la institució, la seua història i una breu descripció cultural de la seu. Els tríptics estaran disponibles en quatre idiomes: valencià, castellà, anglés i francés.



Una ruta de nord a sud



A partir del 3 d’abril, els 27 edificis seran visitables. D’aquesta manera, la Generalitat inaugura una ruta d’edificis emblemàtics de nord a sud del País Valencià que, a la ciutat de València, tindrà parada en diversos palaus, com ara el de Pineda, el de Santa Bàrbara, el de Forcalló, el de l’Almirall, el de Boïl d'Arenós, el de Benicarló, la Baïlia, el de Català de Valeriola i el dels En Bou i Castellfort —tots ells de propietat de la Generalitat. A més, també s’inclou el Monestir de Sant Miguel dels Reis i l'antiga Presó Model, que acull el Complex Administratiu 9 d'Octubre, juntament amb l’Ajuntament de València.



Al sud del país, a la ciutat d’Alacant, es podran visitar sis edificis, entre els quals es troben les seus de la Diputació, de l'Ajuntament i de la Delegació del Consell en la Casa de les Bruixes. Finalment, pel que fa al nord, a la ciutat de Castelló de la Plana estan previstes les visites obertes a la Diputació i a l'Ajuntament, les Aules del Espai Cultural Obert i la Casa dels Caragols, seu de la delegació del Consell.