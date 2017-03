Ana Botella, Maria Teresa Canet i Nuria Latorre, conselleres de la Generalitat a Caixa Ontinyent

Dijous, 30 de març de 2017 a les 14:00h

Ciutadans renuncia a nomenar el seu candidat per a "despolititzar" l'entitat

Una oficina de Caixa Ontinyent. URL curta





Les Corts han triat, aquest dijous, Ana Botella Andreu, Maria Teresa Canet Giner i Nuria Latorre Chiner com a conselleres generals de la Generalitat a l'assemblea general de Caixa Ontinyent, l'única caixa d'estalvis que encara està en funcionament al País Valencià. El PSPV-PSOE ha nomenat Botella per un període de sis anys i, Canet, per tres, ja que era una renovació. Podem ha triat Latorre per sis anys.



Ciutadans ha renunciat a presentar candidat per la seua postura en defensa de la despolitització de les entitats, segons ha indicat el partit taronja. Segons els estatuts de la caixa de la Vall d'Albaida, el Consell tenia dret a designar tres consellers en representació de la Generalitat Valenciana. Els consellers es nomenen cada sis anys però es produeix una revisió cada tres.