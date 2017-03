Ximo Puig serà el ponent del dictamen del Comité de les Regions sobre infraestructures

Dijous, 30 de març de 2017 a les 14:30h

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, serà el ponent del dictamen sobre infraestructures, en concret, sobre eixos ferroviaris, elaborat pel Comité de les Regions Europees. El document fixarà la posició de les regions en aquesta matèria davant la Comissió Europea.L'anunci l'ha fet Puig durant la sessió de control a les Corts en resposta a una pregunta formulada per Compromís sobre les inversions que el Consell considera prioritàries. El cap del Consell ha criticat "la marginació sistemàtica" del País Valencià en aquest àmbit i ha assegurat que, amb el seu nomenament, tindrà veu "per a reivindicar no sols el que és just per als valencians, sinó per a tots els que estan pendents d'una infraestructura", en referència al Corredor Mediterrani.Fonts de la Conselleria d'Infraestructures han destacat la importància de l'elecció de Puig --en dura competència amb representants d'altres regions com Aquitània--, atés que des del 2008 l'Administració valenciana no feia cap dictamen. En aquella ocasió es va aprovar un document centrat en l'aigua. "Ara serem la veu de les regions d'Europa en el futur del reglament europeu que parla de corredors com el Meditarrani", han expressat des del departament de M.José Salvador.