Les Corts designen García Reche vicepresident de l'Agència Valenciana de la Innovació

57 diputats voten a favor del nomenament, 30 s'abstenen i un vota nul

García Reche amb el president de la Generalitat, Ximo Puig.

RedactaVeu / València



El ple de les Corts ha triat Andrés García Reche com a vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, després d'una doble votació secreta. En una primera votació, García Reche ha aconseguit 63 vots a favor i 28 en blanc. En no aconseguir una majoria de dos terços (66 diputats), s'ha votat per segona vegada i García Reche ha obtingut el suport de 57 diputats. 30 diputats s'han abstingut i un ha votat nul.



Adscrita a Presidència, l'agència buscarà millorar el model productiu valencià mitjançant la innovació. La llei per la qual es va crear l'agència també recull que promourà l'enfortiment i el desenvolupament del sistema valencià d'innovació en el seu conjunt.