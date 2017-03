Les Corts aproven, amb el vot en contra del PP, la Llei de Transsexualitat

Dijous, 30 de març de 2017 a les 14:30h

La norma regula els drets de les persones transsexuals en diversos àmbits i incideix en la despatologització de la transsexualitat



ACN / València



El ple de les Corts Valencianes ha aprovat, aquest dijous, la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere al País Valencià, que regula els drets de les persones transsexuals en àmbits tan diversos com l'educatiu, el sanitari, el social o l'administratiu. La votació ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris (PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans) i el vot en contra del PP. La norma despatologitza la transsexualitat, rebutja que siga un trastorn i aposta per tractar-la com una expressió de la diversitat humana. Els populars han argumentat el seu vot contrari assenyalant que la llei queda coixa i que està plena de mancances legals.