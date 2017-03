Almussafes, punt d'atenció físic del projecte d'inserció laboral ‘La Ribera Impulsa’

Dijous, 30 de març de 2017 a les 15:45h

El programa, creat per a millorar l’ocupabilitat de les persones en atur, està finançat pel Servef i impulsat per la Mancomunitat de la Ribera Baixa

Les ADL's d'Almussafes, Sueca, el Consorci i la Mancomunitat durant la reunió celebrada aquest dijous.



RedactaVeu / Almussafes.



L'Ajuntament d'Almussafes acaba d'adherir-se a “La Ribera Impulsa”, el nou projecte promogut per la Mancomunitat de la Ribera Baixa a través del Consorci de la Ribera que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones en atur de la comarca i fomentar l’emprenedoria social. Segons els seus creadors, es tracta d'un programa d'innovació social, integral, participatiu i dinàmic amb el qual s'abordarà el fenomen de la cerca activa d'ocupació des d'una perspectiva nova que portarà els seus participants a reforçar les seues competències per a la inserció laboral, especialment en l'àmbit de l’emprenedoria.



Els aturats triats per a formar part d'aquesta iniciativa comptaran durant tot aquest procés, que es desenvoluparà de l'1 d'abril al 30 de setembre d'aquest 2017, amb dos punts d'atenció físics, un d'ells situat en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d'Almussafes, amb la qual cosa el consistori mostra una vegada més el seu ple compromís amb la reducció de la taxa de desocupació posant a la disposició dels veïns tots els recursos físics i econòmics al seu abast per aconseguir el tan anhelat atur tècnic. Al costat d'Almussafes, Sueca serà l'altra seu on es duguen a terme les sessions presencials amb els usuaris. Ambdues seus posaran a la disposició del projecte i a temps complet durant el seu desenvolupament, una aula amb capacitat per a almenys 15 persones, equipada amb mobiliari i un mínim de 10 ordinadors, i un despatx diferent a l'anterior amb capacitat per a tres persones, amb mobiliari, dos ordinadors, telèfon i connexió a Internet.



Precisament, aquest dijous, els responsables de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i del Consorci de la Ribera i les coordinadores de les agències de desenvolupament local d'aquestes dues poblacions, s'han reunit a la seu que l’organisme manté a Sueca per ultimar els preparatius que permetran la imminent posada en marxa d'aquest pla, la primera fase del qual ja s'ha implementat durant els mesos de gener i febrer, consistent en la difusió del programa, la selecció dels participants i les entrevistes personals.



A partir de l'1 d'abril començarà la segona fase, durant la qual els cinc equips formats aprendran aspectes relacionats amb les tècniques d'apoderament, capacitació, motivació per a la cerca d'ocupació i l'autonomia personal, l'autoestima, el treball en equip, les habilitats socials, el desenvolupament personal i el creixement professional.



Experimental i innovador



Per les seues característiques, “Impulsa La Ribera” pot considerar-se un projecte experimental i innovador. Tal com expliquen des de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, “proposa un canvi d'enfocament amb principis de l'economia participativa, amb una metodologia participativa i solidària en la qual s'involucra de manera activa les persones utilitzant les xarxes i recursos locals ja existents”, assenyalen. A més, compta amb la col·laboració “de diferents professionals dels àmbits públic i privat que intervenen de manera voluntària aportant els seus coneixements i experiències i utilitzant tècniques i dinàmiques construïdes i contrastades en projectes realitzats a nivell europeu”.



Amb tots aquests ingredients, i a través de sessions individuals i col·lectives, el projecte intentarà que els participants es desprenguen dels comportaments passius associats a la forma tradicional de la persona en atur. Per a açò, proposarà una sèrie d'actuacions de motivació i reforç personal a través de les quals “la persona en atur passa a tenir una actitud proactiva i de treball en equip que crida al canvi i a l'acció i al descobriment de les competències i habilitats que disposen per a trobar treball o desenvolupar el seu projecte empresarial”.



Els participants en el projecte, que tindran també l'oportunitat de simular la posada en marxa d'una empresa d'economia social, amb la seua creació, gestió i funcionament com a cooperativa de treball associat, comptaran amb un ampli equip d'experts en diversos àmbits. Així, a més de la persona tutora, que serà la denominada “dinamitzadora d'oportunitats”, i del coordinador, per al desenvolupament dels tallers comptaran amb el suport de professionals especialitzats en matèries com la psicologia, la inserció sociolaboral, la intel·ligència emocional, la innovació social, el disseny de projectes, la marca personal, les tècniques de cerca d'ocupació 2.0, els itineraris d’emprenedoria o l'administració i direcció d'empreses, entre altres branques.