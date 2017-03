Un grup invertirà 20 milions per a fer de València un pol d’atracció per a estudiants d'espanyol

Dijous, 30 de març de 2017 a les 16:30h

L’empresa preveu generar més de 60 ocupacions directes a la capital

L'aposta de Enforex és fer d'aquesta ciutat mediterrània 'una de les cinc destinacions més importants per a l'aprenentatge d'espanyol a nivell mundial' URL curta



EP / València.



El grup d'escoles d'idiomes Enforex adquirirà quatre edificis a València --amb una inversió superior a 20 milions d'euros-- per reconvertir-los en residències i centres d'idiomes amb la finalitat de "fer de la ciutat un dels principals focus d'atracció per a estudiants de tot el món disposats a aprendre espanyol i la seua cultura".



El passat mes de febrer, Enforex va adquirir el deute principal de l'emblemàtic col·legi de Sant Nicolás, que ascendeix a més de 14 milions d'euros. El seu objectiu és condicionar de forma "molt acurada" aquest històric edifici i aplicar un concepte “hoteler boutique” a una residència d'estudiants per a alumnes estrangers que arriben a València.



L'immoble està situat al centre de València, al barri del Carme, enfront de l'antiga seu del Cercle de Belles arts de València, al carrer de Cadirers. Es tracta d’un palauet del segle XV i que l’entitat va adquirir també el juliol del 2016 per un valor d'1.225.000 euros per a condicionar-lo com la seua seu a València amb 20 aules i zones comunes. Prompte adquirirà dos edificis històrics a la plaça de l'Àngel, també al barri del Carme.



D'aquesta manera, i amb una inversió superior a 20 milions d'euros a curt termini, pretén augmentar de forma considerable el nombre d'alumnes de tot el món que arriben a València a aprendre espanyol. La seua aposta és fer d'aquesta ciutat mediterrània "una de les cinc destinacions més importants per a l'aprenentatge d'espanyol a nivell mundial". En aquesta línia, preveu generar més de 60 ocupacions directes a València --Enforex té, en l'actualitat, més de 600 treballadors al grup--, segons detalla el grup a través d'un comunicat.



Residències i escoles d'idiomes



Amb la seua aposta per València, continua amb l'estratègia de negoci basada a adquirir i condicionar edificis històrics per a convertir-los en residències i escoles d'idiomes. La possibilitat d'estudiar i tenir una residència de qualitat als centres històrics d'Espanya, com recentment ha fet a Màlaga (adquirint el convent de les Catalines), Granada, Madrid, Barcelona i, ara, al barri del Carme de la ciutat del Túria, és un magnífic focus d'atracció per als estrangers que desitgen aprendre idiomes, alhora que volen difondre i gaudir de la cultura així com d'activitats diverses.



El "repte", insisteixen, és convertir València en "una de les places més demandades per als estrangers que volen estudiar espanyol".



L’actual escola d’Enforex està situada a la zona de facultats i té una capacitat per a 600 alumnes. A més, la ciutat del Túria és una de les sis destinacions que el grup té a l’estat per a oferir campaments d'estiu.