Nules Sona incorpora les trobades de Muixerangues Gegants i Cabuts per a arribar a tots els públics

Dijous, 30 de març de 2017 a les 16:45h

Aquest cap de setmana, vora 600 persones participen a l’esdeveniment on destaca el concert de dissabte





Després de l’èxit de la primera edició del Nules Sona celebrada l’any passat, en què es va celebrar un concert, enguany aquest esdeveniment amplia la seua oferta per a diversificar el públic amb la I Trobada de Muixeranga i la I Trobada de Gegants i Cabuts, a més d'una Fira d'Entitats.El festival se celebrarà aquest cap de setmana. Tant des de l'Ajuntament de Nules com des de l'Associació Cultural La Corretjola , organitzadors del festival, es destaca que, amb la incorporació de nous actes que a Nules se celebraren per primera vegada, “es pretén, a banda de diversificar l’oferta, consolidar el festival i recuperar les tradicions del poble”, segons ha explicat a La Veu Jaume Segura, president de l'Associació Cultural La Corretjola.El concert se celebrarà aquest dissabte 1 d'abril, a partir de les 21 hores, i comptarà amb l'actuació de grups de l'escena musical valenciana com Inèrcia, L'Home Brut, Pupil·les, Hereus i Orgull de Classe, aquest últim amb integrants de Nules. Tancarà la nit Dj Rule, amb sessions d'electrònica, Dubstep i Drum&Bass.



La Trobada de Muixerangues i de Gegants i Cabuts comptarà amb diferents agrupacions i se celebrarà diumenge. Finalment, el festival el tancarà el cantautor Josep Lluís Notari. Durant el matí es faran diversos tallers per a xiquets



El president de la Corretjola ha explicat a La Veu que, després dels suggeriments per part de l’Ajuntament per a tractar de consolidar el festival, “ens posàrem en marxa per a aconseguir aquest repte i hem fet que participen 8 muixerangues i colles de gegants i cabuts de 12 poblacions”. Entre els municipis amb què col·laboraran, i com a curiositat, es troba Nulles (Alt Camp). Després de descobrir l’existència d’aquest poble, “s’ha iniciat el procés d’agermanament amb un primer acte en què hem fet una primera visita amb la banda de música i entitats de Nules”, ha recalcat Jaume Ventura. Nulles portarà a Nules “l’Indiot” que participarà a la cercavila.