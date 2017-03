La jutgessa de Cooperació investiga els contractes informàtics de Blasco amb Tauroni

Dijous, 30 de març de 2017 a les 17:45h

La magistrada obri una peça separada sobre l'ús d'un ordinador que l'empresari va fer a dins de la presó de Picassent

Rafael Blasco a la seua eixida del TSJV.

València.



El Jutjat d'Instrucció número 21 de València, encarregat del cas Cooperació, ha obert una nova peça per a investigar la contractació per part de l'extinta Conselleria d'Immigració de servicis informàtics per valor de més d'un milió d'euros, en què va intervenir l'empresari Augusto César Tauroni, quan Rafael Blasco dirigia aquest departament.



Es tracta de la peça quarta del cas. La primera, ja tancada amb sentència condemnatòria ferma, es referia a irregularitats en subvencions per a projectes a Nicaragua. La segona i la tercera investiguen uns altres ajuts a diferents ONGs i la projecció d'un hospital a Haití.



A banda, la jutgessa ha obert recentment una cinquena peça, després que ho ordenara l'Audiència de València, per a esbrinar l'ús que va fer Tauroni d'un ordinador portàtil que li van intervenir a Picassent, on es trobava complint condemna --sis anys de presó-- per la primera peça del procediment. Els contractes informàtics investigats ara es trobaven al sumari des del principi, però a finals de l'any passat la instructora els va remetre al Deganat perquè es repartiren a un altre jutjat, en entendre que eren aliens a les peces de Cooperació.



La investigació se centra en els anys 2008, 2009, 2010 i 2011 i consisteix en diverses irregularitats en les adjudicacions de l'Administració valenciana a Fujitsu i a altres dues empreses, que van acabar sent subcontractades a les societats de Tauroni. En concret, almenys set contractes per un import total de més d'un milió d'euros es van adjudicar, presumptament, vulnerant els principis de transparència i lliure concurrència en la contractació pública. Fujitsu España Service, Comteldat i Ibermática van actuar d'intermediàries i, després, van subcontractar les empreses Dinamiz-e i S & C Vision i Anàlisi, propietat de Tauroni o d'algun seus testaferros.



Les primeres mercantils contractaven amb les segones abans que s'haguera iniciat la tramitació de l'expedient administratiu que havia de resoldre a qui se li adjudicava el servici o abans que es publicitara el plec de condicions. En altres ocasions, l'objecte del contracte no es corresponia amb el servici prestat.



L'ordinador de Tauroni

Respecte a la cinquena peça del cas Cooperació, la de l'ús que va fer Tauroni d'un ordinador a Picassent, la magistrada va obrir recentment una investigació després que el passat mes de febrer l'Audiència li ho ordenara.



Tauroni comptava amb una autorització per a utilitzar un ordinador de Picassent per a facilitar-li l'estudi de la documentació del cas Cooperació. Amb ocasió del trasllat de l'empresari a un mòdul diferent de la presó, es va fer revisió de l'ordinador portàtil i es va descobrir que podia connectar-se a internet i que s'havia utilitzat indegudament l'accés a la xarxa existent a la Unitat Docent.



Després de conéixer aquest fet, el fiscal va demanar una investigació per si Tauroni havia pogut gestionar des d'aquest ordinador els seus comptes a l'estranger o havia donat instruccions a tercers sobre la disposició del seu patrimoni. La jutgessa va declarar-se no competent i, després, l'Audiència li va ordenar que ho investigara en trobar indicis de delicte.