El País Valencià redueix el dèficit fins a l'1,53%

Dijous, 30 de març de 2017 a les 17:15h

L'autonomia incompleix l'objectiu de dèficit del 0,7% i el Consell ho atribueix a la manca d'un finançament "just"

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.



El País Valencià va reduir el dèficit el 2016 fins a l'1,53% del PIB, des del 2,59% amb què va tancar l'any anterior. Aquest percentatge queda per damunt de l'objectiu fixat pel Ministeri d'Hisenda del 0,7% del PIB. Durant l'any passat, l'autonomia va reduir el dèficit en 1.012 milions, des dels 2.621 milions de l'any 2015."A poc a poc ens anem desfent de la motxilla que ens va deixar l'anterior executiu en forma d'errades heretades", ha indicat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que ha assegurat que s'hauria complit l'objectiu "amb un finançament just". El dèficit de l'Administració valenciana va assolir un 4,95% del PIB l'any 2011 i, des d'aquell any, s'ha reduït de manera progressiva.Les altres comunitats que no compleixen l'objectiu de dèficit són Múrcia (1,7% de dèficit) i Extremadura (1,61%), Cantàbria (1,47%), Aragó (1,08%) i Catalunya (0,93%). En aquest sentit, fonts del Consell han destacat que l'Administració valenciana és la cinquena que més ha reduït el dèficit en termes de PIB --1,06 punts percentuals-- i que les quatre que la superen tenen més renda o un millor finançament.