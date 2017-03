El Consell i el govern català rebutgen la ingerència de l'Estat en horaris comercials

Dijous, 30 de març de 2017 a les 18:00h

El conseller d'Economia, Rafa Climent, i el director general de Comerç, Natxo Costa, es reuneixen amb la directora general de Comerç catalana, Muntsa Vilalta

Rafa Climent, Natxo Costa i Muntsa Vilalta, durant la reunió per consensuar postures en temes de comerç.

horaris comercials

Front comú contra la "invasió de competències" en horaris comercials. El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i el director general de Comerç, Natxo Costa, s'han reunit aquest dijous amb la directora general de Comerç catalana, Muntsa Vilalta, per a consensuar una postura sobre la llei estatal de Comerç, que "envaeix competències autonòmiques" a parer de les dues administracions.



Costa ha destacat que el Consell i la Generalitat de Catalunya comparteixen tant "la visió de la problemàtica que genera la llei en la regulació dels horaris comercials" com "el suport cap al comerç tradicional". Per tant, el director de Comerç valencià ha apuntat que els dos executius coordinaran accions "per a poder donar resposta a les demandes del sector".