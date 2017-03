El teatre amateur busca espais

Divendres, 31 de març de 2017 a les 00:00h

Noranta-sis companyies i més d’un miler d’actors formen part de la federació valenciana que celebra la XXX Assemblea a Alginet, on premiaran l’actor Juanjo Prats

Alginet, FTACV



Sixto Ferrero / Alginet.



La situació al món amateur del teatre no és ni bona ni dolenta. Tot i tenir una citació explícita al Fes Cultura, una línia de subvencions a què acollir-se i una nova Mostra de Teatre Amateur al Rialto, “la salut és manifestament millorable”, apunta Manuel Vivó, president de la Federació de Teatre Amateur. Són aproximadament més d’un miler d’actors amateurs, organitzats en 96 companyies arreu del territori. Tot i així, en molts llocs “ignoren” aquest teatre.



L’afició per fer teatre va viure una època daurada durant l’últim terç del segle passat. Aleshores, pobles com Ibi, Xest o Utiel tenien o posaven en marxa Mostres de Teatre Amateur. Al tomb del segle XXI s’afegien Cocentaina, Alginet, l'Alcora i Alzira, mentre que en els últims anys, pobles com Torrent, Elda, Quartell, Benetússer, Oliva, Gandia o Altea han dedicat espais i esforços per al teatre fet per aficionats. Al caliu d’aquests espais, la federació compta, al llarg i ample del país, amb més o menys 20 mostres federades i 96 companyies que sumen més de mil actors. Moltes d’aquestes companyies mantenen una activitat constant; unes altres “prefereixen una vida més tranquil·la”, fent representacions al seu poble, explica Vivó a aquest diari.



També hi ha escenaris d’envergadura on l’amateurisme té visibilitat, com ara el Teatre Arniches d’Alacant i el Teatre Principal de Castelló de la Plana. A València es feia al Talia fins que es va privatitzar i ha sigut aquest any quan l’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha recuperat la Mostra duent-la al Rialto, el passat mes de gener, encara que aquesta última, des de la federació, no saben si tindrà continuïtat.



A més, treballen perquè el teatre amateur tinga més presència als pobles. Busquen espais on poder fer teatre. “És la prioritat”, assegura Vivó. “Encara que molts pobles, per part de l’ajuntament o els qui gestionen els espais públics, aposten pel teatre amateur, hi ha moltes localitats on el teatre no existeix o no es contracta”, es lamenta. “Els programadors —continua— busquen els actors professionals, que és el que toca —adverteix—, però pot haver-hi una setmana per al teatre amateur”, raona. Tot i això, bona part dels gestors culturals “ho comprenen i donen suport” a l’amateurisme. Altres, literalment, “l’ignoren”, afirma.



Alhora, demanen recuperar les ajudes econòmiques que durant els anys de govern del PP s'havien anat retallant. “Hem passat uns 10 anys on les ajudes eren molt reduïdes però, ara, anem recuperant”, explica el president de l’ens federatiu, ja que les ajudes públiques són la principal font d’ingressos a banda de les quotes que paguen les companyies federades.



El Pla estratègic cultural —Fes cultura— és clar respecte al teatre amateur. Als seus objectius planteja incorporar 8.000 persones en la pràctica amateur, mentre que entre les mesures parla d’incentius i promoció de la pràctica amateur, de coordinació i col·laboració entre agents implicats per a aconseguir l’objectiu de practicants, una xifra (d’entre 8.000 i 10.000) que seria similar a la de la mitjana estatal.



Malgrat que València ha recuperat el Mostra i que el Fes Cultura s’està executant amb major o menor celeritat, “les coses no s’acaben de consolidar”, apunta Vivó. El president veu en el procediment un punt d’incertesa, provocada per l’aventura que suposa cada any presentar un projecte per a rebre la subvenció. Això fa que la federació estiga a l’espera per a veure com valora l’administració el treball que duen entre mans. “Busquem certa estabilitat —afegeix—, és a dir, saber abans que acabe l’any de quins diners disposem”.



Alginet: seu del teatre amateur



Aquest cap de setmana la Federació de Teatre Amateur del País Valencià celebra a Alginet la XXX assemblea. Durant els dies 1 i 2 d’abril, més de 100 actors passaran per la ciutat en els diferents actes organitzats per la companyia teatral 'Avant va el Carro' amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament d'Alginet.



Dissabte al matí tindrà lloc la recepció dels grups participants a la plaça d'Enric Valor i, a les 12.30 hores, es representarà, a la plaça de l'Ajuntament, La Brama. A la vesprada, una divertidíssima gimcana recorrerà diversos carrers de la població per a finalitzar al Teatre Modern, on es durà a terme la Cerimònia de Lliurament dels Premis ‘Tablas' 2016.





El guardó reconeix la tasca d'un actor o actriu amb orígens al teatre amateur.



Diumenge al matí tindrà lloc l'assemblea, on els grups participants tractaran els temes acordats en l'ordre del dia i aportaran idees per a la revitalització i la promoció del teatre amateur al territori valencià.



Premi ‘Tablas’ 2016



Durant la cerimònia que tindrà lloc dissabte a la nit, es reconeixerà la tasca dels actors amb orígens al teatre amateur que hagen desenvolupat la seua activitat com a professionals d'una manera rellevant, una estatueta que representa l'esperit de la Federació. També es lliuren premis a les companyies més destacades de l'any i a l'entitat que treballa en benefici del teatre amateur.



En aquesta edició, els guardonats són el Festival de Teatre Internacional Amateur de Girona (FITAG), que rebrà el Premi 'Tablas' 2016 Entitat, mentre que el Premi 'Tablas' 2016 Actor o Actriu recaurà en l’actor Juanjo Prats. El Premi 'Tablas' 2016 Companyia serà per a 'Els Escalons de Benetússer' i finalment, el Premi 'Tablas' 2016 que distingeix una persona concreta s’ha volgut mantenir en secret fins el moment de la gala.