La CVMC té 'la voluntat de fer els esforços' per a començar les emissions abans de finals d'any

Dijous, 30 de març de 2017 a les 18:30h

L'organisme demanarà a la Forta l'arxiu audiovisual per a omplir el buit de notícies des del tancament fins a hui

Empar Marco, directora general de la CVMC, a les Corts.

Inma Caballer (Les Corts) URL curta





El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha acordat aquest dijous no establir cap data per a començar les emissions dels nous mitjans públics, si bé ha apuntat que "hi ha la voluntat de fer els esforços que calguen per a iniciar els mitjans abans que acabe 2017".



L'organisme ha tirat endavant la proposta de baremació per a seleccionar personal de les borses de treball de la CVMC. Aquesta proposta s'ha de negociar amb els sindicats, segons ha comunicat el Consell Rector. A més, ha estudiat diversos cronogrames per a posar en marxa les emissions, per a la qual cosa espera rebre informes sobre l'estat tecnològic de l'equipament de la ràdio.



D'altra banda, ha acordat constituir comissions de treball per a elaborar el llibre d'estil; estudiar i definir un club infantil i preadolescent, i elaborar el pla d'igualtat. El Consell Rector també ha decidit "escometre les actuacions que calguen per a dotar l'arxiu audiovisual de fets noticiables, bé a través de Forta, bé de l'arxiu de la Generalitat Valenciana o bé d'altres mitjans".



L'òrgan que dirigeix la reobertura dels mitjans públics ha decidit preparar els continguts necessaris per a la ràdio i la televisió autonòmiques i ha encomanat el disseny gràfic del nom de la plataforma del nou espai de comunicació valencià.