Punset dóna suport a la plataforma dels exUPyD i no descarta que esdevinga un partit

Dijous, 30 de març de 2017 a les 19:00h

El col·lectiu naix contra “la situació insuportable dels nacionalismes perifèrics"

Gorka Maneiro i Carolina Punset han estat acompanyats de Dolors Agenjo i Guillermo del Valle.

Javier Cid / València.



L'eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, ha acompanyat aquest dijous l'exdiputat d'UPyD al Parlament basc, Gorka Maneiro, en la presentació de la 'Plataforma Ahora' a Madrid. El nou col·lectiu naix amb els objectius de "reclamar una esquerra que defense la igualtat a Espanya", impulsar la defensa de l'Estat de benestar i la reforma de l'Estat autonòmic.



Per a Punset, aquesta plataforma és "absolutament necessària" perquè lluitarà contra els “dos grans drames” de la política estatal: d'una banda, "la situació insuportable dels nacionalismes perifèrics" i, de l'altra, la predisposició de l'esquerra espanyola cap als independentistes. Malgrat que ha aclarit que es tracta d'una plataforma civil i no d'un partit polític, ha apuntat que el seu futur "dependrà dels èxits" que puga tenir.



Segons l'impulsor del moviment, Gorka Maneiro, es tracta d'una plataforma "constructiva i transpartidària" que se situa en “l’esquerra cívica" i que naix sota els principis "d’igualtat, socialdemocràcia, ciutadania, unitat, justícia social, regeneració, reformes, laïcisme i europeisme".



També han estat presents la directora que es va negar al fet que el seu institut participara en la consulta organitzada per la Generalitat el 9 de novembre, Dolors Agenjo, i el portaveu adjunt de la plataforma, Guillermo del Valle. A més, entre els signats del manifest de suport a la plataforma es troben, entre d'altres, el cofundador d'UPyD Fernando Savater, Mikel Arteta, Félix de Azúa, Andrés Trapiello i Ramón de España.