De Rosa, de Ribera Salud, diu que estan vivint un 'Riberèxit' amb moltes falses promeses

Dijous, 30 de març de 2017 a les 20:15h

El conseller delegat de l’hospital assegura que Sanitat ha enviat una inspecció per a investigar si destrueixen documents



Javier Cid / València.



El conseller delegat de Ribera Salut, Alberto de Rosa, ha assegurat aquest dijous que, davant la decisió de la Conselleria de Sanitat de revertir la concessió del departament d'Alzira, estan “vivint un 'Riberèxit', perquè això és com el Brèxit, on hi ha moltes falses promeses front a les realitats de cada dia". Així mateix, en declaracions a Onda Cero arreplegades per Europa Press, ha denunciat que Sanitat ha enviat, "fa poques hores", una inspecció per a investigar "si estàvem destruint papers o incinerant documents".



Albert de Rosa ha assegurat que es recorrerà la decisió de l'administració valenciana de no prorrogar la concessió perquè la legislació europea aferma "molt clarament que s’ha d’explicar el perquè de nacionalitzar un servici que s'està prestant amb una gran qualitat i un cost inferior del que es presta al servici públic tradicional".



El conseller delegat de Ribera Salut ha afirmat que no ha rebut una trucada de Sanitat "en moltíssims mesos" i ha insistit que només ha tingut l'ocasió d'estar amb la consellera, Carmen Montón, "una hora en dos anys". "Això no és normal entre una empresa que és la màxima proveïdora de servicis sanitaris i no sanitaris d'un govern i el govern que el té contractat", ha considerat.