El Teatre Escalante ha d’acabar la temporada a l’exili

Dijous, 30 de març de 2017 a les 19:45h

L’empresa que va realitzar les proves en les deficiències estructurals encara no ha remés l’informe sobre els desperfectes a la Diputació de València



Sixto Ferrero / València.



La programació del Teatre Escalante haurà de seguir fent-se fora del seu escenari propi. L’empresa que va fer les proves en les deficiències estructurals de l’edifici encara no ha remés l’informe tècnic a l’àrea de Teatres de la Diputació de València, que dirigeix la diputada Rosa Pérez i, per tant, els espectacles els acollirà el Teatre El Musical i, a partir de maig, el MuVIM.



El teatre està tancat des de setembre del 2016 i, en desembre, l’empresa va afirmar que remetria l’informe abans de Falles. A mesura que s’apropava març, ho van ajornar fins a després de les festes. “Ara diuen que l’enviaran la propera setmana”, explica Rosa Pérez a aquest diari. En qualsevol cas, quan l’àrea de Teatres tinga l’informe damunt de la taula, l’ha de remetre a Patrimoni, una àrea que dirigeix el socialista José Ruiz, qui ha de valorar quin tipus d’actuació mamprén. Caldrà veure pressupostos i terminis, la qual cosa pot implicar que la propera temporada de l’Escalante continue sent en l’exili, una possibilitat que des de Teatres no veuen amb bons ulls, com tampoc que s’externalitzara la tasca de proves.



Així doncs, per a garantir la continuïtat de la seua programació, el Teatre Escalante va signar, el 2016, un conveni amb l'Ajuntament de València per a traslladar al Teatre El Musical (TEM) gran part de l'exhibició dels seus espectacles programats. Un conveni de col·laboració entre dos espais públics la vigència dels quals s'ha prorrogat fins a mitjans d'abril. D'aquesta manera, el cicle 'Escena Diversa' de l’Escalante seguirà desenvolupant-se a l'escenari del TEM amb els muntatges Eva y Adán de OtraDanza i L’Engranatge de la companyia La Finestra Nou Circ, que oferirà funcions per a escolars i obertes al públic general.



Al maig, la programació de l’Escalante es traslladarà al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MUVIM) per a donar punt final a la temporada 2017. I ho farà amb el cicle Menut Teatre, dedicat íntegrament als espectadors més xicotets de la casa amb tres espectacles per a bebés i xiquets: Fuera es un lugar (+ d'1 any) de la companyia Arena en los bolsillos; Planeta K (d'1 a 3 anys), un espectacle instal·lació coproduït pel Festival El més petit de tots, i Imaginart i Screen Man (+de 2 anys) de Teatre de L’Home Dibuixat.