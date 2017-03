La Diputació fa l’espenta definitiva per a recuperar el Castell de Benissuera

Divendres, 31 de març de 2017 a les 10:30h

La Diputació de València farà l’espenta definitiva perquè Benissuera (la Vall d’Albaida) recupere “l’esplendor” del seu castell. A través d’un Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), no només facilitarà reconstruir el conegut Palau dels Bellvís, sinó que es legalitzaran els habitatges —fins i tot un carrer sencer— que a hores d’ara “no existien”, explicava l’alcalde, Antoni Soler, tot i estar ocupats per les famílies propietàries del immobles.El Castell-Palau dels Bellvís ha sofert un deteriorament preocupant a causa de la deixadesa política en els últims anys, malgrat que existien denúncies procedents de la societat civil demanant que es mantinguera i recuperara la construcció del segle XVI, declarada BIC. Aquest febrer era la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports qui havia d’intervenir d’urgència davant els despreniments que s’estaven produint a la façana del castell a causa de les pluges de desembre i gener.Ara ha estat la Diputació, a través de l’àrea d’Assessorament Municipal que dirigeix Conxa García, qui s’ha compromés a col·laborar amb el municipi per a realitzar un nou PGOU, ja que l’anterior, del 1984, està “completament desfasat”, assegura García. Amb el nou document s’inclourà un catàleg de béns i espais protegits i, paral·lelament, a través d’un Pla Director, la Diputació col·laborarà amb el consistori per a recuperar el Castell-Palau.Amb el PGOU, a més a més, Benissuera regularitzarà l'estat de tots els habitatges de la localitat i concedirà cèdules d'habitabilitat, ja que hi ha cases fora de la legalitat on viuen famílies.Sis ajuntaments de la demarcació de València s'han acollit, durant aquest any, a l'ajuda de la Diputació de València per a l'elaboració del seu Pla General, una eina que arreplega tota la normativa urbanística d'una localitat i del seu terme municipal i que permet saber què es pot fer i què no està permès en matèria d'urbanisme. Un procés en el qual la corporació ha decidit "prioritzar aquells municipis amb una major situació d'urgència". Benissuera, Llombai, Benicull de Xúquer, Alpont, les Alcubles i Xestalgar són les localitats escollides, encara que la institució estudia possibilitats de col·laboració amb altres deu municipis en aquest àmbit.