La poesia de Miguel Hernández mostra uns valors summament necessaris en aquests dies

Divendres, 31 de març de 2017 a les 11:00h

El poeta oriolà Miguel Hernández, de qui estem recordant els 75 anys de la seua mort, ha tornat amb força a la seua terra. La societat alacantina l’ha rebut amb veritable fam de les seues paraules.

Núria Soriano / Alacant



Un dels homenatges que se li estàn oferint ens el presenta l’actor madrileny Miguel Molina, amb la seua obra “De Miguel a Miguel” -creada el 2010 pel centenari del seu naixement- amb la col·laboració del músic barceloní Luis de Arquer, compositor de la música que l’acompanya; la violoncel·lista sueca Gabrielle Kaufman, i les llums i el so de l’alacantí Paco Martínez.



L’obra, que ha visitat durant tota la setmana els teatres i aules culturals d’Elda, Novelda, Sant Joan i Elx amb plens absoluts en totes les representacions, arriba divendres i dissabte a la ciutat d’Alacant, al Teatre Arniches.



Miguel Hernández té una poesia “amb una mètrica i un ritme musical perfectes”, ens diu de Arquer. Aquest ritme li ha permés composar una música que “és un veritable guant”, en paraules de Molina, i que permet que el piano, el violoncel i la veu formen “un ens, sense més artificis”, en una obra minimalista on, sobre l’escenari, només es troben els tres integrants, una projecció d’imatges i una maleta com la que sempre acompanyava el poeta.





Miguel Molina vol reivindicar “la senzillesa, la puresa i la veritat” de les paraules d’un poeta que considera que ha tractat els problemes socials “com ningú” i que és, “malhauradament, més vigent que mai”.



El compromís d’aquesta companyia per la difusió de les paraules del poeta els va dur a l’homenatge que es va fer diumenge al cementeri, de la mà de la Comissió cívica per a la recuperació històrica, i a oferir un petit recital gratuït a la Llotja, on es troba l’exposició “Homenatge a Miguel Hernández 75 x 75”, comissariada per Carme Jorques, on també van participar estudiants de Batxillerat Artístic de l’IES Verge del Remei, i que va emocionar el públic que hi va assistir. S’hi va projectar també el curt que Miguel Molina i Paco Martinez van gravar a Oriola sobre les paraules del poema “Los hombres viejos” (El hombre acecha, 1937-1939), potser el més incisiu i arriscat que va escriure el poeta i en el qual també participen Fele Martínez i Jorge Roelas.



Per a Luis de Arquer, Gabrielle Kaufman i Miguel Molina, si hi ha una asignatura pendent és la lectura i el coneixement dels nostres escriptors, especialment de la poesia, a les escoles. Per això han oferit diverses funcions matinals per a estudiants, on centenars de xiquets i joves de la demarcació poden gaudir de l’espectacle i, fins i tot, participar en xerrades amb els tres components. L’interés del públic més jove per l’obra era tan gran que “es podria haver sentit una agulla que caiguera a terra”, ens diuen amb veritable emoció. I la mostra que els hi ha arribat veritablement al cor és que “un xiquet de sis anys va preguntar com hem creat aquesta música per als poemes”.



És fonamental “educar per a aprendre a escoltar, assimilar i entendre les coses. I la poesia de Miguel mostra uns valors summament necessaris en aquests dies”, afirma l’actor.