L'autobús i el president d''Hazte Oír', de 'tournée' per València

Divendres, 31 de març de 2017 a les 11:30h

Arsuaga visita l'Ajuntament i les Corts Valencianes per a entregar uns documents en contra de la 'llei trans', aprovada ahir



Javier Cid / València.



L'autobus del Col·lectiu 'Hazte Oír' ha recorregut els carrers del centre de València. Ha passat per davant de l'Ajuntament i pel carrer del Comte de Trenor, al costat de les Corts Valencianes. A la cambra autonòmica, el president d''Hazte Oír', Ignacio Arsuaga, ha lliurat uns documents en contra de la Llei de Transsexualitat, aprovada ahir.



"M'he acreditat com qualsevol persona normal i he vingut a donar-li uns documents al president de les Corts i a tots els grups parlamentaris", ha dit Arsuaga. El diputat socialista Manuel Mata l'ha atés "molt amablement" segons la versió d'Arsuaga. Tot i això, com es veu en un vídeo apujat al Twitter pel PSPV-PSOE, Mata ha utilitzat la ironia durant la conversa amb l'activista ultraconsevador. Abans d'eixir en cotxe de les Corts, el president d''Hazte Oír' ha assegurat que l'autobús continuarà unes hores més per València.



A més, quan Arsuaga entrava per la porta principal de les Corts, ha sigut increpat per sis activistes. La policia ha identificat quatre d'ells. Els activistes contraris a les tesis d''Hazte Oír' han proferit crits de 'fora de València" o "a Sevilla vos l'han cremat i ací també vos passarà".



El Bus ha passat abans per Quart de Poblet

Prèviament, l'autobús del col·lectiu ‘Hazte Oír’ ha arribat aquest divendres a Quart de Poblet (Horta Oest), des d'on s'ha traslladat a València. Quatre furgonetes i diversos vehicles policials esperaven la seua arribada a Quart, ja que l'entitat havia demanat protecció. A l'arribada del vehicle, un jove ha increpat els organitzadors i ha defensat que "València és una ciutat lliure de transfòbia".



El president de l'organització ultracatòlica, Ignacio Arsuaga, va anunciar que estaria al vehicle amb el “missatge clar” de demanar a la societat “que desperte i que faça veure als polítics que no volen que els imposen la ideologia de gènere”.





Vehicles policials esperen l'arribada de l'autobús a Quart de Poblet. Foto: I_Zafra.



L'autobús ha estat reparat després de les agressions sofrides a Sevilla aquest dimecres, en què va ser objecte del llançament de pedres i ous per part d'un grup de joves, atac on va haver d'intervenir la policia. L'organització ha presentat una querella per delictes d'amenaces i coaccions contra la integritat moral i per incitació a l'odi.