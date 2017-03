La Caixa destinarà 18 milions per a convertir l'Àgora en seu del CaixaForum

Divendres, 31 de març de 2017 a les 13:00h

La fundació presidida per Isidre Fainé dedicarà almenys 5 milions anuals per a programar activitats culturals

La Fundació Bancària La Caixa i la Generalitat Valenciana han posat per escrit aquest divendres la voluntat de la fundació d'instal·lar un CaixaForum a l'Àgora. El fins ara edifici inutilitzat de la Ciutat de les Arts i les Ciències esdevindrà, en un temps màxim de dos anys i mig, un potent espai cultural que es convertirà en "el millor CaixaForum d'Espanya", en paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, que s'ha reunit amb Isidre Fainé, president de la fundació bancària.



Puig ha assegurat aquest divendres que la Fundació Bancària La Caixa destinarà 18 milions d'euros a convertir l'Àgora en un recinte museístic i cultural. L'entitat financera també destinarà "no menys" de cinc milions d'euros anuals a la programació d'activitats culturals en aquest espai. Per la seua banda, la Generalitat condicionarà els accessos amb la realització d'obres a l'exterior de l'edifici per valor de 4,6 milions.



Malgrat no haver-hi una data tancada per a la inaguració d'aquest espai, el president ha explicat que creu que l'espai pot estar acabat en un termini de dos anys i mig des que comencen les obres de construcció del museu. D'altra banda, La Caixa i la Generalitat han renovat el conveni de l'obra social de la fundació, que ascendeix a 28 milions d'euros.