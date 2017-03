El MuVIM acull una jornada municipalista sobre la ‘Querella Argentina’ contra els crims del Franquisme

Divendres, 31 de març de 2017 a les 13:00h

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Històrica, ha organitzat per al pròxim dimarts 4 d’abril, al MuVIM, de València una jornada municipalista sobre “La Querella Argentina contra els crims del Franquisme’ i que està adreçada a alcaldes, funcionaris, personal laboral i públic en general i que començarà a les 11 del matí.En aquesta jornada participaran la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, el portaveu de Jutges per a la Democràcia, Joaquim Bosch, els advocats de la Coordinadora Estatal en suport a la Querella Argentina, Ana Messuti i Jacinto Lara, el representant d’Amnistia Internacional, Alberto Aznar i Llum Quiñonero, de la Plataforma valenciana de suport a la Querella Argentina.La diputada i vicepresidenta 4t de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, ha recordat que la Corporació Provincial aprovà el passat 29 de desembre de 2016 una proposició on s’insta a les autoritats competents a la col·laboració en la tramitació del procés judicial 4591-10 d’un jutjat de Buenos Aires conegut com ‘Querella Argentina’ contra els crims de la dictadura.Un altre acord arreplega “l’incontestable suport per part de la Diputació a tots els habitants del territori valencià que foren víctimes de la repressió y als seus familiars”, ha explicat Pérez Garijo.En aquest sentit, la Diputació “es comprometia a assistir als Ajuntaments perquè es personen en causes vinculades a la repressió franquista i esbrinar i jutjar els esdeveniments que varen passar en els municipis en aquella època tan tràgica”.