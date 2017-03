L’equip de l’Institut Valencià de Cultura es completa amb dos coordinadors territorials

Divendres, 31 de març de 2017 a les 13:45h

Alicia Garijo i Alfonso Ribes són els responsables de l'IVC a Alacant i Castelló, respectivament

L'Equip de l'IVC: Moreno, García, Guarinos, Garijo, Marzà, Ribes, Landete i Girona.

Foto: CEICE. URL curta



Etiquetes

CEICE, IVC



SFJ / València.



L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ja té tot l’equip complet. Aquest divendres s’han presentat els dos càrrecs que quedaven per cobrir. El conseller Marzà; el secretari autònomic de Cultura, Albert Girona; el director general de l‘Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i els tres directors adjunts han acompanyat Alicia Garijo i Alfonso Ribes, els dos responsables de les unitats territorials de l’IVC a la demarcació d'Alacant i de Castelló de la Plana.



Després de presentar fa unes setmanes les tres direccions adjuntes —on es van seleccionar Marga Landete per a Música i Cultura Popular, Roberto Garcia per a Escèniques i José Luís Morena per a Cinematografia— i amb els nous coordinadors territorials, l’organigrama de responsables culturals queda complet. Poc queda de l’antiga CulturArts. De fet, d’aquell hòlding empresarial que va crear el PP, només queda l’actual director adjunt de Cinematografia, José Luís Moreno, que va assumir de manera interina —durant dos anys— la direcció general de CulturArts fins que fou triat Abel Guarinos.



El conseller ha posat en valor que la designació de Garijo i Ribes com a coordinadors de les unitats territorials respon per una banda a la voluntat de territorialitzar la política cultural de la Generalitat, mentre que, per una altra, tots dos són persones que coneixen de prop la realitat cultural de les comarques del sud i del nord. Alícia Garijo i Alfonso Ribes són funcionaris públics i la seua selecció ha seguit el Codi de Bones pràctiques, tal com ha assegurat el conseller. Per això, s’han creat dos comissions —similars a les de la selecció del director general de l’IVC i les tres direccions adjuntes— que han valorat els candidats.



Alicia Garijo, responsable de la unitat territorial de l'IVC a Alacant



Nascuda a Alacant, ha treballat extensament en la gestió de projectes culturals de l'Ajuntament d'Altea. Llicenciada en Filologia i Lletres, Alicia Garijo compta amb un màster en Direcció i Gestió Cultural i diversos cursos relacionats amb la gestió cultural de l'Administració.



Alfonso Ribes, responsable de la unitat territorial de l'IVC a Castelló de la Plana



Nascut a Castelló de la Plana, actualment resideix a Benicàssim on ha exercit des de l'any 1983 de cap de secció de Cultura de l'ajuntament. Llicenciat en Història de l'Art, Alfonso Ribes té una extensa experiència en la gestió institucional pel que fa a programació cultural d'àrees com música, teatre, espais culturals, tràmits de subvencions en l'àrea de cultura o el desenvolupament d'exposicions.