Una comissària revela com Ciscar, suposadament, impulsava la carrera del fill des de l'IVAM

Divendres, 31 de març de 2017 a les 15:00h

La causa que s'instrueix al jutjat per presumptes irregularitats detectades a l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) quan estava dirigit per Consuelo Ciscar suma fins a 729 correus electrònics que es refereixen al seu fill, Rafael Blasco, àlies Rablaci. Un correu per a la mare de Rablaci, remés per una comissària de l'artista que és delegada de la SGAE a Xina, exposa: "Et vaig dir que amb Rablaci havia sigut un desgast molt gran perquè és un artista massa jove i, encara així, ací està el treball, però has de comprendre que totes les vegades no els col·locaré pels meus nassos el que ells no volen".Aquest correu electrònic, al qual ha tingut accés Europa Press, figura al sumari de la causa que tramita el Jutjat d'Instrucció número 21 de València contra Ciscar, el seu fill i altres huit persones més (Juan Carlos Lledó, Juan Bría, Norberto Martínez, Raquel Gutiérrez, Enrique Martínez, Pilar Mundina, Jorge García Vallés i María Ángeles Valiente). Consuelo Ciscar està investigada per, presumptament, utilitzar fons públics per a potenciar la carrera artística del seu fill. De fet, un informe policial revela que, al museu, hi havia una "estructura piramidal" organitzada per l’exdirectora del centre per a afavorir Rablaci. L’exdirectora de l’IVAM, i encara membre del Consell Valencià de Cultura, afirmava aquesta mateixa setmana que, durant el seu mandat, la transparència estava més clara que ara. Argumentava que el museu estava auditat de manera “externa”, impulsat per la Conselleria d’Hisenda.Tanmateix, en el marc d'aquesta recerca, s'arreplega aquest correu, amb data de juliol del 2009, que parla de Rablaci. La remitent, delegada a Xina de la Societat General d'Autors (SGAE), col·laboradora de l’IVAM i comissària del jove artista, li explica a Ciscar que no sempre pot "traure endavant" tot el que li demana.Amb un to molest, la delegada a Xina li exposa que sent que, de vegades, la tracten com si fóra "idiota", un fet que li dóna "molta pena". Després de nomenar-li diferents exposicions que, presumptament, Ciscar li havia demanat col·locar al país, és quan es refereix a Rablaci —fill també de l’exconseller de Solidaritat, Rafael Blasco, empresonat pel frau en ajudes al Tercer Món—.Al llarg del correu, aquesta comissària afirma: "Una vegada més, per al 2010, intentaré traure't endavant tot el que vols, però que sàpigues quines són les dificultats d'origen. Tornaré a Shanghai la segona setmana d'agost i, des d'allí, t'aniré explicant".En un altre correu electrònic per a Ciscar, incorporat en el procediment d'aquesta delegada a Xina, li pregunta precisament per l'exposició de diversos artistes i també per una altra de Rablaci. Textualment manifesta: "Consuelo, per favor, podries dir-me quins metres quadrats es necessiten per a l'exposició dels tres artistes junts? I per a la segona de Rablaci?". Per tant, presumptament, el fill de l’exconseller Blasco i de Ciscar hauria exposat ja en una ocasió i aquesta seria la segona.Cal recordar que tant Ciscar com Rablaci es troben en situació de llibertat provisional amb la retirada del passaport, ja que la jutgessa apreciava risc de fugida en tots dos per la gravetat de les penes a les quals s'enfronten i pels seus contactes a l'estranger. No obstant això, l’exdirectora del museu encara participa dels plens que celebra el Consell Valencià de Cultura, tal com va fer aquest mateixa setmana, on s’aprovà l’informe sobre l’avantprojecte definitiu que ha de reorganitzar l’IVAM.