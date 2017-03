El Consell aprova una renda d'inclusió de fins a 532 euros al mes

Divendres, 31 de març de 2017 a les 16:45h

La normativa entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2018 i acabarà de desplegar-se el 2020



RedactaVeu / València.



La renda valenciana d'inclusió tira endavant. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat aquest divendres sobre l'aprovació de l'avantprojecte de llei que permetrà que les persones en situació d'empobriment reben una renda de fins a 532 euros. Si es converteix en llei, entrarà en funcionament a principis del 2018 -durant el primer trimestre- i acabarà de desplegar-se a finals del 2020, quan el Consell calcula que es beneficiaran entre 94.000 i 95.000 persones.



D'una banda, els valencians que cobren menys del 80% del salari mínim interprofessional percebran un complement fins a assolir aquest llindar. També rebran un complement els beneficiaris de pensions no contributives. En aquest cas, la renda percebuda serà de 149 euros, el màxim permés per la normativa estatal.



D'altra banda, les persones sense ingressos percebran rendes d'inclusió de 532 euros al mes que es complementaran amb un acompanyament personalitzat per a facilitar la inclusió laboral i social. Si el beneficiari renunciara de manera voluntària a aquest acompanyament, la renda percebuda es reduiria a 266 euros al mes. A més, l'ajuda serà compatible amb un contracte laboral durant els tres primers mesos.



Així mateix, Oltra ha ressaltat que es preveu que la renda tinga un caràcter indefinit i la seua concessió permetrà, sense necessitat de realitzar tràmits addicionals, l'accés a beneficis en altres àmbits, com ara l'educatiu o el d'habitatge.



La vicepresidenta del Consell ha explicat que la finalitat "és que les persones tinguen una vida autònoma, independent i econòmicament digna. No solament es tracta de cobrir econòmicament les seues necessitats, sinó de fer que puguen tenir un projecte vital. Volem desenvolupar el dret fonamental de les persones residents a la Comunitat als recursos i prestacions suficients per a viure dignament i establir, per part del Consell, els mitjans necessaris de prevenció i lluita contra les situacions de risc d'exclusió social".



El text recull mesures adreçades a cobrir econòmicament les necessitats de les persones que no tenen patrimoni o ingressos suficients per a les seues necessitats vitals, així com garantir el dret a la inclusió social mitjançant la posada en marxa dels servicis tècnics i professionals necessaris. La vicepresidenta també ha destacat les novetats que inclou, com ara l'ampliació dels requisits d'accés bàsic que permetrà que un major nombre de persones tinguen accés a aquesta renda o l'eliminació dels límits d'edat per a tenir accés.