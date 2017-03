El País Valencià sol·licita l'adhesió al FLA del 2017

Divendres, 31 de març de 2017 a les 17:15h

El Consell aconsegueix un estalvi de 826 milions d’euros el 2016 i reduir el dèficit un 30%



RedactaVeu / EP / València.



El ple del Consell ha aprovat l'acord pel qual sol·licita l'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del 2017, tal com ha informat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra.



L’infrafinançament torna a ser la causa per la qual el Consell s’ha vist “obligat” a aprovar aquest acord, així com la decisió del Govern espanyol de “no abordar aquesta qüestió en la legislatura anterior, quan va caducar el model vigent", ha explicat Oltra, qui s’ha lamentat que Rajoy i Montoro coneixen la situació, ja que han reconegut “públicament” la situació d’infrafinançament del País Valencià, visibilitzada per la reivindicació que s’ha fet per part de les Corts i el Consell.



La Generalitat valenciana recorda que la normativa (Reial decret Llei 17/2014) estableix que les comunitats autònomes han d'adoptar un acord del seu consell de Govern en el qual conste la seua voluntat d'adhesió o permanència a aquest compartiment i el compromís de complir amb la normativa, els acords que se'n deriven i el programa que resulte de la seua aplicació.



L'acord també autoritza el conseller d'Hisenda i Model Econòmic a adoptar les mesures i actuacions necessàries i es faculta i delega l'Institut Valencià de Finances (IVF) perquè realitze totes les actuacions i gestions necessàries per a subscriure els préstecs bilaterals que permeten la disposició dels fons.



Estalvi de 867 milions d’euros



D'altra banda, la vicepresidenta ha informat sobre la Liquidació del Pressupost de la Generalitat corresponent a l'exercici 2016, presentada al Ple. Unes xifres que indiquen un estalvi “de més de 867 milions d'euros el passat exercici”. També, s’ha reduït el nombre de deutes pendents a proveïdors, “un 30% respecte al 2015, i un 45% en comparació amb el 2014", ha destacat.



Les dades “demostren una millora en la gestió”, ja que apunten a una “evolució favorable, millor gestió de les despeses i uns comptes més sanejats al sector públic”, ha raonat Oltra, qui, per altra banda, s’ha lamentat de no tenir un finançament just, ja que, si fóra així, “el Consell hauria complit l’objectiu de sostre de dèficit del 0,7% corresponent al 2016”



Malgrat això, Oltra ha repassat el dèficit que hi havia el 2014, de -2.980 milions, i, en canvi, ara està situat en -1.664 milions. Eixe balanç, entre altres gestions, es deu al fet que “no es roba”. La vicepresidenta ha conclòs reclamant novament el finançament que correspon als valencians, “si ens l’asseguren, aquest Consell complirà amb les seues obligacions de dèficit".