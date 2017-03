Cabanyal Íntim visibilitzarà la tragèdia dels refugiats

Divendres, 31 de març de 2017 a les 17:30h

La setena edició del certamen presentarà una vintena de muntatges multidisciplinaris

Europa Press / València.



La setena edició del festival Cabanyal Íntim de València se celebrarà del 18 al 28 de maig sota el lema "Migracions". L'objectiu del certamen és donar visibilitat a la tragèdia dels refugiats i a les migracions involuntàries de la població per qüestions laborals, polítiques, religioses i ideològiques. Així mateix, també s'abordaran els processos migratoris a les ciutats contemporànies i que ocasionen gentrificació i l'abandonament de barris.



Des d'aquesta perspectiva, transitaran més d'una vintena de muntatges multidisciplinaris de la programació d'aquest any, que sorprendran per les seues diferents visions i llenguatges escènics. La programació, pensada per a tots els públics, acollirà també la tercera edició de "Territori Performance", un espai d'experimentació i avantguarda escènica que torna, en aquesta ocasió, a les entranyes del Teatre El Musical (TEM). Un elenc d'artistes i col·lectius procedents de la geografia espanyola i internacional habitaran, amb les seues representacions, l'entrada, les sales d'assatjos, les oficines i, fins i tot, els banys del teatre. "Alt voltatge escènic en una sessió contínua de més de tres hores ininterrompudes", destaquen els organitzadors.



Més d'un centenar d'artistes i companyies, tant de creadors valencians com d'espanyols residents a l'estranger, s'han presentat a la convocatòria de Cabanyal Íntim. "Aquesta concurrència demostra la consolidació d'un festival que va nàixer en plena crisi econòmica amb una clara vocació reivindicativa de defendre el patrimoni històric del Cabanyal" subratllen des del festival.



L'autora de la imatge del cartell d'enguany és l'artista valenciana afincada a París, Paula Valero, i l'autor del disseny del cartell és Juan Domingo. Aquest projecte social i cultural porta, cada primavera, les arts escèniques d'avantguarda a l'interor de les cases del barri valencià i altres espais singulars.