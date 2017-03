Un passeig per València de la mà de Lluís Vives, Gil-Albert i Isabel de Villena

Divendres, 31 de març de 2017 a les 17:45h

L'Ajuntament edita unes guies per a recórrer la ciutat a través de la vida i la mirada d'aquests personatges



Europa Press / València.



El visitants de València disposen, a partir d'ara, d'una nova eina que farà diferent el seu passeig per la ciutat. Es tracta d'una col·lecció de "Guies Literàries" que conviden a recórrer l'urbs actual, i la que ha sigut al llarg del temps, de la mà de la perícia vital i la mirada de destacades personalitats que han escrit la seua història.



Els primers exemplars estan dedicats a l'època medieval (la València monàstica i gòtica), amb les figures d'Isabel de Villena i Lluís Vives, i a la València republicana, amb Juan Gil-Albert. Daniel Benito Goerlich ha sigut el coordinador de la guia "Sor Isabel de Villena i la València monàstica; Lluís Vives i la València gòtica" mentre que David Sánchez ha elaborat la guia "Juan Gil-Albert i la València republicana". Mateo Gamón és l'autor de les fotografies que il·lustren l'edició.



La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que el que es descriu en aquests llibrets "és la mirada de les persones excepcionals que van viure el seu temps i la seua ciutat". L'objectiu, com ha indicat Tello, també és reconstruir el present i construir futur i, alhora, recordar, respectar i defensar el passat.



Tello ha destacat les figures històriques elegides per als recorreguts per la València d'entre segles. Gil-Albert és "un escriptor valent, un intel·lectual avançat, un ciutadà compromés, potser no prou valorat. Un alcoià que féu d'aquesta la seua ciutat, una ciutat que va aconseguir que fóra com és". La regidora ha recordat que la mirada de Gil-Albert permetrà als visitans passejar per la València que va mantenir la dignitat davant de la barbàrie i la que lluitava per la llibertat i la democràcia. Quant a Lluís Vives, ha recordat que fou una figura imprescindible del pensament mundial i un humanista en el sentit més ampli. "Un intel·lectual amb la mirada àmplia, inquieta i transformadora, a través de la qual podrem descobrir la València que estava i que està", ha afegit. Finalment, ha destacat com una dona del segle XV, sor Isabel de Villena, fou capaç d'influir en les posicions de l'Església i en les dels intel·lectuals més reputats. "La seua era una ciutat emmurallada i tancada. Però, amb aquesta guia, podrem descobrir els carrers i les places que va recórrer abans de la seua ordenació", ha indicat.



Per la seua banda, els autors han instat no sols els visitants sinó també els habitants de València a passejar per a conèixer-la. "Per a conèixer de veritat una ciutat, cal caminar-la i no hi ha millor manera que fer-ho amb aquestes guies i a través d'unes rutes en les quals la presència d'un personatge històric ens va relatant la València de la seua època, què queda, què no i què ha sigut substituït", ha reblat Benito Goerlich.