Castelló, la ciutat amb la vivenda més assequible

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 00:00h

El preu mitjà dels pisos a la demarcació de Castelló cau un 6,4% fins a març

Comprar un pis a la capital de la Plana val de mitjana 806 euros per metre quadrat. URL curta



Etiquetes

preu de la vivenda, vivenda

Jordi Velert / València



La recuperació del sector immobiliari és una realitat però va per barris. El preu mitjà del metre quadrat de la vivenda acabada (nova i usada) al País Valencià ha crescut un 0,7% de gener a març, segons un informe de la societat de taxació Timsa. Tanmateix, Castelló nada contracorrent. La demarcació ha registrat un descens de preus del 6,4% fins als 867 euros per metre quadrat que contrasta amb les dades de les demarcacions d'Alacant i València.



A la demarcació d'Alacant els pisos s'han encarit un 2,3% fins als 1.098 euros, mentre que a la de València s'han revaloritzat un 0,9% fins als 928 euros.



Per ciutats, a Castelló de la Plana la vivenda s'ha abaratit un 10,2% fins a març i, segons l'estudi, no hi ha cap altra capital de província de l'Estat on els preus hagen baixat més. Les dades de la capital de la Plana contrasten amb l'augment dels preus de l'1,1% a la ciutat de València i, encara més, amb l'increment de l'11,7% registrat a Alacant.







Un pis a la quarta ciutat del País Valencià costa de mitjana 806 euros per metre quadrat, lluny dels 1.154 euros de València i dels 1.162 euros de la capital de l'Alacantí. Al conjunt del País Valencià, els pisos s'han encarit un 0,7% fins als 979 euros per metre quadrat. L'augment de preus a l'autonomia és inferior al del conjunt de l'Estat, on els pisos s'han encarit un 1,8% fins al 1.237 euros per metre quadrat.