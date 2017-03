El proteccionisme i la inflació frenaran l'economia valenciana

Divendres, 31 de març de 2017 a les 19:45h

La CEV preveu taxes de creixement d'entre el 2,5% i el 2,7% aquest any

El gir proteccionista emprés pel govern nord-americà de Donald Trump perjudica l'economia valenciana.

València



La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) preveu per a aquest any un alentiment de l'economia valenciana fins a taxes de creixement del 2,5% al 2,7%. Així ho indica l'informe de conjuntura i perspectives econòmiques elaborat per la patronal, que augura que el Brèxit i el "viratge proteccionista" de Donald Trump "drenaran l'avanç de la demanda externa". La demanda interna també perdrà impuls, com a conseqüència de l'augment de la inflació, els costos energètics més elevats i l'"escassa capacitat del sector públic".



Per això, la patronal destaca que, per a eixir de la crisi definitivament, calen reformes institucionals, fiscals, laborals i en educació. L'estudi també suggereix pujades salarials dins dels marges proposats per la patronal perquè impulsarien la demanda interna i facilitarien "l'avançament cap a un nou model productiu, innovador i inclusiu". La previsió de la CEV és que la taxa d'atur es reduïsca fins al 18% a finals d'any.



El document de la patronal constata el "bon to" de l'economia valenciana durant el quart trimestre del 2018, amb un creixement del 0,8% en taxa trimestral, si bé observa un alentiment que també afecta el conjunt de l'Estat i la resta de la zona euro.



L'agricultura pateix pel mal oratge



Entre octubre i desembre, el sector agrícola valencià va patir les conseqüències d'una climatologia "extremadament adversa", mentre que la indústria autonòmica va mostrar més fortalesa que la del conjunt de l'Estat, segons l'informe. Les branques que van registrar un millor comportament foren la maquinària i els equipaments; el taulell; les extractives i la refinació; l'energia i l'aigua; la fusta, i el tèxtil i la confecció.



Al contrari, van registrar descensos la indústria del cuir, el calcer, els materials i equipaments elèctrics, l'electrònica, l'informàtica i l'òptica. La construcció va continuar avançant, tot i que venia de nivells mínims. L'edificació va registrar taxes positives mentre que la compravenda de vivenda "va continuar en taxes negatives" i el mercat de vivenda usada va superar el de vivenda nova.