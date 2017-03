La Veu es reforça amb nous fitxatges

Divendres, 31 de març de 2017 a les 20:30h

El consell directiu del grup La Veu del País Valencià nomena Salva Almenar director del Diari La Veu

Part de l'equip de redacció amb l'editor Moisès Vizcaino. URL curta







La Veu / València



Després de quatre anys de vida, la redacció del diari creix amb les recents incorporacions de periodistes que assumiran algunes de les principals tasques informatives.



Salva Almenar s'encarregarà de la direcció del mitjà amb l'objectiu de convertir La Veu en una referència periodística dins de l'espai comunicatiu valencià. El nou director s'ha encarregat els darrers sis anys de la corresponsalia del diari Ara. Des del passat 25 de febrer, forma part de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians.



La secció d'opinió estarà encapçalada per Ignasi Muñoz, columnista des de primera hora de La Veu, amb el repte d'eixamplar la mirada del mitjà amb totes les visions personals de la realitat que siguen possibles en una secció tan heterogènia.



L'economia tindrà un nou puntal amb Jordi Velert, periodista especialitzat i atent a un segment de l'actualitat, de vegades poc conegut pel gran públic, però decisiu per al decurs del país i la vida quotidiana dels seus ciutadans.



Tere Rodríguez s'incorporarà com a responsable de la secció cultural. La seua experiència de més de 20 anys en premsa escrita en valencià vindrà a reforçar una secció que a La Veu sempre ha sigut cabdal.



Aquest diari té previstes unes altres incorporacions durant els propers mesos que se sumaran a l'ampli equip conformat al llarg dels seus quatre anys d'història. Una redacció amb Xavi Pérez, Sixto Ferrero, Leo Part, Javier Cid, Ulisses Ortiz i Annamari Mollà.



La correcció lingüística i la qualitat final dels textos continuen a cura de Sara Pérez, Eduard Ferrando i Raquel Sanchis.



L'eficàcia i la fiabilitat d'un diari digital depenen en bona mesura d'una àrea tecnològica experta, com la que formen Joanjo Puertos, Rafa Peris i Lola Soler.



Sobre el departament comercial format per Miquel Pallarés i Núria Soriano descansa la responsabilitat de fer econòmicament viable qualsevol projecte empresarial, en aquest cas, el d'un periòdic amb vocació d'arribar a tots els indrets del territori.



El control dels recursos i l'última paraula sobre on destinar-los pertoca a l'àrea de gestió, formada per Noemí Peris i Jordi Vizcaino, sota la supervisió, com la resta de l'equip de La Veu, de Moisès Vizcaino, impulsor del projecte i, en definitiva, posseïdor del sempre meritori títol d'editor de premsa.