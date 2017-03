Els treballadors de l'Hospital de Dénia es mobilitzaran perquè el Consell desprivatze el centre

Divendres, 31 de març de 2017 a les 20:45h

Lamenten les declaracions de la consellera de Sanitat afirmant que la reversió no serà possible aquesta legislatura

Europa Press / Alacant.



El Comité d'Empresa de Marina Salud, l'empresa que gestiona l'Hospital de Dénia (la Marina Alta), ha anunciat mobilitzacions perquè el Consell recupere la gestió pública abans de l2024. Els treballadors recorden, en un comunicat, que el president de la Generalitat es va comprometre electoralment a revertir la gestiò sanitària de la comarca. Al text, s'explica que Ximo Puig va dir l'any passat que el de Dénia era el departament on més s'havia palesat que el sistema de privatització no funciona.



Així mateix, els treballadors lamenten la pretensió de la consellera de Sanitat de mantenir les concessions fins que finalitzen els seus contractes. "Montón ha tancat la porta a la reversió aquesta legislatura quan afirma que Dénia és un tema més complex perquè la finalització del contracte no serà en els pròxims dos anys", indiquen. En aquest sentit, manifesten sentir-se "sorpresos" i "profundament decebuts" amb les declaracions de la responsable de Sanitat, atés que l'operació de reversió podria estar més encaminada que mai. Cal recordar que el Comité d'Empresa va denunciar a principis del 2016 que Marina Salud estava pressionant la Conselleria i els treballadors anunciant un segon pla de viabilitat, amb l'argument que la situació econòmica era insostenible.