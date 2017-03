El darrer refugi de Negrín veu la llum

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 00:00h

Petrer declararà aquest mes Bé de Rellevància Local la ‘Posición Yuste’, cosa que possibilita que Cultura inicie el procés per a declarar-lo BIC



Sixto Ferrero / EP / Petrer.



La finca d’El Poblet o la ‘Posición Yuste’, com es denominava el 1939 a pocs dies de finalitzar la Guerra Civil, serà declarada Bé de Rellevància Local (BRL) durant el ple que l’ajuntament de Petrer (Vinalopó Mitjà) farà aquest mes d’abril. Eixe grau de protecció facilitarà que els tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni —depenent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports—, puguen entrar dins de l’edificació per a poder valorar tant el contingut com el continent i, així, emetre els informes que donarien inici a la declaració de BIC, segons confirmen fonts de la Conselleria a aquest diari.



El consistori té els informes favorables de l’administració i, per tant, podrà fer una modificació en el PGOU per a incloure l’enclavament com a BRL. Tanmateix, aquest grau de protecció equival a una revaloració del lloc, que té un alt valor històric per ser la seu de la II República des del 25 de febrer al 6 de març de 1939, però no té una protecció total de la finca, ja que això ho garanteix el BIC. De fet, en aquest sentit, segons explica el regidor de Cultura, Fernando Portillo, tot i que serà declarat BRL, “si el propietari (un home al voltant dels 99 anys) volguera vendre part dels terrenys per a instal·lar plaques fotovoltaiques, ho podria fer”.



Des de la ‘Posición Yuste’, Juan Negrín va presidir els últims dos consells de ministres fins que va partir, amb la consolidació de l’alçament franquista, cap a l’aeròdrom del Fondó de Monòver i, des d’ací, va marxar a l’exili. La finca El Poblet (del S.XIX) va passar a mans privades, una situació que es manté a hores d’ara, de fet, els propietaris no han permés entrar els tècnics de la conselleria per a poder fer cap gestió. No obstant això, els fets històrics “serien suficients” per a iniciar el procés del BIC, afirma el regidor de Cultura de Petrer. “No caldria entrar” per a fer els informes, sinó que el fet de ser un lloc històric, important i destacat permetria incoar-se.





La Finca El Poblet o 'Posición Yuste' a Petrer. Foto: Leoncio Gazulla.



Amb tot, la Conselleria seguirà el camí esmentat. Perquè el darrer refugi de Negrín veja la llum s’esperarà la declaració de BRL que permetrà entrar els tècnics de Cultura i Patrimoni i elaborar els informes escaients que precedeixen la declaració de BIC. Serà en eixe moment quan el Consell, seguint el procediment regulat per l’actual Llei de Patrimoni, puga declarar-lo Bé d’Interès Cultural i dotar-lo de la protecció mereix.



Patrimoni històric de la Guerra Civil



Aquest dijous, les Corts aprovaren una resolució per a instar el Consell a realitzar la modificació de la Llei de Patrimoni. La normativa és del 1998 i la petició —impulsada per Compromís— demanava incloure la protecció de les construccions civils i militars de la Guerra Civil al territori valencià.



El text aprovat remarca que la protecció adient pot significar l’elaboració d’un “inventari que permeta assegurar la seua protecció difusiva”. En definitiva, aquests enclavaments recollits en l’inventari propiciarien que puguen adquirir un estatus de protecció similar al que tenen altres països europeus amb elements semblants. El text menciona que seria adient recollir els aeròdroms, refugis, trinxeres, parapets, polvorins, canals de comunicació, observatoris, llocs de comandament, búnquers, magatzems subterranis, memorials i, en general, "tots aquells elements constructius relacionats amb l'arquitectura militar d'aquest conflicte".





En el úlitims anys s'han fet diverses marxes fins la finca per reivindicar la declaració de BIC. Foto: Iñaki Pérez.



La modificació, però, posa l’accent a incloure tots aquells vestigis entre els béns que poden gaudir del reconeixement legal com a béns immobles de rellevància local (BRL). Així, als nuclis històrics tradicionals, pous, xemeneies, molins de vent, barraques, llotges, panells ceràmics o l'arquitectura religiosa, s'afig el patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Guerra Civil, com també els espais singulars rellevants de la capitalitat valenciana, com tots els que es van usar quan València va ser seu del Govern de la República.



La Conselleria de Cultura haurà d'executar un inventari de béns en el qual s'explicitaran els béns protegits i aquells que tan sols es documenten, d'acord amb la seua importància patrimonial.



Possibles BICs a Alacant, Albatera i Petrer



Junt a la futura declaració de la ‘Posición Yuste’ com a Bé d’Interès Cultural (BIC), es postulen altres enclavaments a les comarques del sud del país relacionats amb la Guerra Civil. Possibles candidats a rebre aquest grau de protecció i reconeixement són el port d’Alacant i el camp de concentració d’Albatera.



En aquest sentit, des de la Conselleria afegeixen que, a hores d’ara, a la Direcció General de Cultura i Patrimoni no ha arribat cap sol·licitud per a iniciar el procediment per a declarar-los BIC.