La Fonteta decidirà el guanyador (79-71)

Divendres, 31 de març de 2017 a les 23:00h

El València Bàsquet ha perdut el segon partit de la final davant l'Unicaja de Màlaga i es jugarà el títol continental el pròxim dimecres a la Fonteta. L’equip valencià no ha jugat amb la mateixa intensitat que els locals, que han tingut en Jamar Smith i Alen Omic els jugadors decisius que han trencat el partit al tercer quart. La clau d’aquest segon partit ha estat en el rebot tant ofensiu com defensiu, on Unicaja quasi ha doblat València.El partit ha començat amb la mateixa tònica que el primer , amb un Unicaja molt capficat al joc gràcies a un atac elèctric amb set assistències durant el període i triples de molts dels seus jugadors. El marcador s’ha posat perillós per al València (15-8, min. 6) però, amb un triple de Sato, l'equip ha despertat i ha finalitzat amb cinc de desavantatge per als valencians (21-16, min. 10).El segon acte ha estat molt igualat a l’inici amb un lleuger intercanvi de triples. No obstant això, l'Unicaja ha defensat fèrriament Dubljevic i ha disfrutat de massa opcions en atac després de rebots ofensius -un total de deu en la primera part-. Això, sumat a la mala defensa del València i al pobre bagatge en atac, ha permés que l'Unicaja se n'haja anat al descans amb el màxim avantatge, gràcies a un triple en l’última jugada dels malaguenys (43-34, min.20).Pedro Martínez deu haver donat una bona xerrada sobre la intensitat al descans perquè València ha començat amb un 6-0 de parcial i amb quatre rebots ofensius en soles tres minuts (43-40, min 23). Tanmateix, un robatori d’Alberto Díaz ha despertat l'Unicaja que, amb un gran Omic en el rebot i en l’anotació i tres triples consecutius de Jamar Smith, ha fet un parcial de 12-0 com a resposta (55-40, min. 26).Smith s’ha crescut i, amb 20 punts -11 en el quart-, ha trencat el partit a favor de l’Unicaja (62-46, min. 28). L’equip local ha vist retallada la seua renta al final del tercer període gràcies a un triple final de Sato que donava una mínima esperança al València Bàsquet (64-51, min. 30).L’últim quart ha començat amb un València que ha millorat el nivell defensiu. No obstant això, l’Unicaja no ha baixat el nivell ni s’ha relaxat en atac. Els malaguenys han aconseguit que el València es posara en bonus des de la meitat del quart i això els ha permés buscar les faltes. A més, els àrbitres han xiulat una antiesportiva a Sato primer i, poques jugades després, una tècnica a l’entrenador Pedro Martínez, que han trencat definitivament el partit a favor de l’Unicaja.El València no s’ha rendit fins a l’últim moment amb pressió per tota la canxa però l'Unicaja ha sigut millor i empata, així, una eliminatòria final que es jugarà, a cara o creu, a la Font de Sant Lluís el pròxim dimecres.