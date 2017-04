Pablo Rus es farà càrrec de la Jove Orquestra de la Generalitat durant la ‘Trobada d’Estiu’

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 11:00h

La Veu va avançar que tant Beatriz Fernández com Pablo Rus serien els dos directors convidats de la JOGV



Sixto Ferrero / València.



El director de Godella i actual director assistent de la Seattle Simphony, Pablo Rus, es farà càrrec de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV). Rus ha estat designat com a director convidat per a la propera ‘Trobada d’Estiu’, tal com ha confirmat la direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicat. Cal destacar que aquest diari va avançar, en desembre de 2016, que tant Pablo Rus com



La ‘Trobada d’Estiu’ tindrà lloc el proper mes de juliol. Serà aleshores quan el director del Grup Mixtour i assistent de la Seattle Simphony es responsabilitzarà del programa didàctic i de la selecció del repertori que interpretaran els joves músics durant els concerts. De la mateixa manera, la directora de Paiporta, Beatriz Fernández, serà la directora convidada de la 'Trobada de Primavera', que se celebrarà del 8 al 22 d'abril al Palau de les Arts. Cal destacar també que ambdós directors —Fernández Aucejo i Rus Broseta— ja van passar per la JOGV com a assistents del mestre Galduf el 2011-2012. El director de Godella i actual director assistent de la Seattle Simphony, Pablo Rus, es farà càrrec de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV). Rus ha estat designat com a director convidat per a la propera ‘Trobada d’Estiu’, tal com ha confirmat la direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicat. Cal destacar que aquest diari va avançar, en desembre de 2016, que tant Pablo Rus com Beatriz Fernández serien els dos directors convidats de la jove formació orquestral després que es retirara el director de Llíria, Manuel Galduf, en l’últim concert de la JOGV de la ‘Trobada de Nadal’.La ‘Trobada d’Estiu’ tindrà lloc el proper mes de juliol. Serà aleshores quan el director del Grup Mixtour i assistent de la Seattle Simphony es responsabilitzarà del programa didàctic i de la selecció del repertori que interpretaran els joves músics durant els concerts. De la mateixa manera, la directora de Paiporta, Beatriz Fernández, serà la directora convidada de la 'Trobada de Primavera', que se celebrarà del 8 al 22 d'abril al Palau de les Arts. Cal destacar també que ambdós directors —Fernández Aucejo i Rus Broseta— ja van passar per la JOGV com a assistents del mestre Galduf el 2011-2012.





El Grup Mixtour amb direcció de Pablo Rus en el Festival Ensems de 2016. Foto: Grup Mixtour.



Pablo Rus té una àmplia experiència tant en repertori simfònic com en la creació contemporània i ha estat al capdavant d'orquestres com ara la Sinfonie orchester Baden-Baden und Freiburg, Ensemble Modern, Orchestre Les Siècles, Beethoven Bonn Orchestra, Ensemble Linea, Bochumer Symphoniker, Orquestra de València, Orquestra d'Extremadura o Lucerne Festival Strings. Ha dirigit en festivals com ara l'Internationalen Ferien kursefür Neue Musik Darmstadt, Klangspuren Festival, Ensems, Transart Bolzano o Cresc, el Festival Frankfurt o el Festival Musica Strasbourg.



Després de l'etapa de 17 anys del mestre Manuel Galduf al capdavant de la Jove Orquestra, s'obri un nou període en què diferents directors es faran càrrec de la direcció artística i pedagògica de les successives trobades. En aquest sentit, aquest diari va informar que aquests dos joves directors serien els responsables —com ara s’ha confirmat— de les dues primeres trobades de la JOGV. Així mateix, les fonts consultades aleshores indicaven que tenien interès que altres directors valencians pogueren fer-se càrrec en les successives trobades i apuntaven noms com ara els mestres Jordi Bernàcer, Ramon Tebar i Pilar Añó.