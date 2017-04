Mata denuncia que el ministre d’Exteriors no reba el govern valencià però sí l’oposició

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 12:15h

‘El Govern de Rajoy ha deixat clar que utilitza els ministeris com una seu més del PP’, apunta el portaveu socialista

RedactaVeu / València.



Fa més dos mesos que el govern valencià va sol·licitar una reunió amb el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, i a hores d’ara “no ha donat resposta”, denuncia el portaveu socialista, Manuel Mata. Contràriament, per les dependències ministerials sí que ha passat Isabel Bonig, líder de l’oposició al govern valencià. Un fet que Mata qualifica “d’intolerable” i que ve a demostrar que el govern de Rajoy “només utilitza els ministeris de forma partidista i com una extensió més de Gènova”.



A través d’una missiva, el govern valencià va demanar reunir-se amb Dastis per tractar qüestions com la situació dels refugiats o les conseqüències del Brèxit en l’economia valenciana. Igualment, el PSPV va voler tractar altres qüestions com ara la compensació de la despesa sanitària pels nombrosos estrangers que vénen al País Valencià i que, afegeix Mata, “el Govern no està abonant”, així com l'avaluació de la quantitat de targetes de residència que s'han atorgat a ciutadans extracomunitaris per l'adquisició d'immobles i el conseqüent impacte econòmic que això comporta. De la mateixa manera, tenen la intenció de consensuar accions en defensa de multinacionals i empreses exportadores valencianes davant possibles mesures proteccionistes del Govern de Donald Trump als EUA.



El fet que Dastis no haja rebut encara cap membre del Consell o dels grups que donen suport al govern valencià, i sí a l’oposició, ha estat motiu d’enuig del portaveu, qui ha pregat que el ministre reconsidere les decisions.