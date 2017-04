Ciscar al seu fill escultor: ‘Aquesta és la carta que has d'enviar a la galeria. Besades. La mamà’

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 13:15h

Nous correus en poder del jutjat indiquen que Ciscar utilitzava l’IVAM per a les exposicions de Rablaci a l’estranger



EP / València.



Consuelo Ciscar, exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), investigada en una causa per presumptes irregularitats detectades en aquesta institució cultural durant la seua gestió, va remetre diversos correus electrònics al seu fill Rafael Blasco, àlies Rablaci --també imputat-- amb instruccions sobre exposicions. En un d’aquest correus, li deia: "Volgut Rafa, aquesta és la carta que has d'enviar a la galeria. Besades. La mamà".

Aquest és un dels 729 correus als quals ha tingut accés Europa Press, que consten en el procediment i que es refereixen a Rablaci. En total, en la causa, hi ha 10 investigats, a banda de Ciscar i el seu fill (Juan Carlos Lledó, Juan Bría, Norberto Martínez, Raquel Gutiérrez, Enrique Martínez, Pilar Mundina, Jorge García Vallés i María Ángeles Valent). De fet, un informe policial desvetla que en la institució hi havia una "estructura piramidal" organitzada per l'exdirectora del centre per a afavorir Rablaci.



En aquest correu de Ciscar a Rablaci li adjunta una carta per a una galeria de Guatemala amb l'objectiu d'agrair-los les seues "atencions" durant la seua estada a la ciutat i per a dir-los que "seria un honor" tornar a exposar de nou al seu espai.



En aquest mateix escrit, Rablaci indica que Logística de l'Art --empresa de transports de l'IVAM-- li havia comentat que estaven interessats a adquirir diverses fotografies i, en agraïment, els regalava una altra. També li donava les seues dades bancàries perquè ingressaren l'import de les tres obres comprades.



En un altre correu intervingut —de Ciscar al seu fill— es fa referència a una altra carta on s'indica que els prestadors d'una obra que ha estat per Àsia en una exposició, una vegada finalitzada la itinerància, contactarien amb ells des de l'empresa de transport Logística de l'Art per a retornar-los l'escultura.



En aquesta carta s'especificava: "Després de finalitzar la itinerància de la meua exposició 'Rablaci. Matèria i Esperit' per Àsia, m'adrece a vosaltres per a informar-vos que, a partir del dia 8 de febrer, contactaran amb vosaltres des de Logística de l'Art, empresa que realitza el transport de les obres, amb la finalitat de retornar-vos la vostra escultura". "Com us he anat comentant en les meues anteriors cartes --agregava--, estic molt satisfet amb aquesta proposta, ja que a causa de la bona crítica, diferents museus i espais expositius l'han acollit en exhibició itinerant".



També figura un altre correu de Ciscar a un museu de Santo Domingo en el qual parla del seu fill. Textualment diu: "Et confirme que arribaré el dia 28 al costat del meu espòs (...). Em van informar de l'empresa de transports que el dia 16 es va carregar a l'Havana el contenidor al vaixell amb les obres de Rablaci, per la qual cosa ho rebràs la setmana vinent".



Impremta i transport



En el procediment figuren altres correus de personal de l’IVAM gestionant el transport, la impremta, la redacció i els viatges de Rablaci. En concret, s'arreplega un de Raquel Gutiérrez a una impremta a la qual li parla d'una maqueta de la part nova del catàleg de l'artista investigat.



Aquesta mateixa persona —Raquel Gutiérrez— és la remitent d’un altre correu adreçat a l'empresa de transports del museu amb informació sobre una exposició de Rablaci a Tòquio i el valor de les "casetes". Prèviament, aquesta investigada havia rebut un correu de la mercantil en el qual li demanava informes de la "pròxima itinerància de Rablaci a Japó", com per exemple si "l'artista viatjarà a la seu; o si necessitarà que enviem un tècnic en muntatge", li assenyalava.