Xelo Valls ix refermada com a secretària general de la Federació d’Ensenyament de CCOO

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 13:30h

S’imposa amb el 62,5% del suport davant el 37,5% que aconsegueix Bernat Asensi

Valls comptarà amb una nova Comissió Executiva amb un equip de persones renovat en la seua majoria. URL curta



Etiquetes

FECCOOPV, Xelo Valls



RedactaVeu / València.



La Federació d'Ensenyament de CCOO PV ha escollit Xelo Valls com a secretària general per a liderar el sindicat els pròxims quatre anys amb el 62,5% de suport. La nova Comissió Executiva i les delegacions que participaran al XII Congrés d'Ensenyament de CCOO i al XI Congrés de CCOO PV han estat participades en la mateixa proporció per la candidatura liderada per la nova secretària general i pel 37,5% corresponent a la candidatura encapçalada per Bernat Asensi.



Huitanta delegades i delegats s'han pronunciat aquest dijous 30 i divendres 31 de març en la Universitat Politècnica de València, en un Congrés que ha comptat amb salutacions del conseller d'Educació, Vicent Marzà; del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i d'organitzacions socials educatives com ara la Confederació de FAMPAs Gonçal Anaya i Escola Valenciana. La inauguració va comptar també amb la presència i intervencions de Compromís, Podem PV, FeSP UGT PV, EUPV, ERPV, Els Verds PV, FEU, FdE, Acontracorrent, SAÓ, BEA, ASVAES i Joves de FE CCOO PV. Al llarg de les sessions també han intervingut Paco Molina, secretari general de CCOO PV, i Francisco García, secretari general de la FECCOO i han fet una crida en les seues intervencions a millorar la pràctica sindical.



Per tant, Xelo Valls assumirà novament la Secretaria General després d'haver-ho fet l'any passat, després de la renúncia de Miguel Ángel Vera per jubilació al juny del 2016. D'aquesta manera, la FECCOO PV posa al capdavant de la Federació una dona amb dilatada trajectòria, mostrant la seua aposta per un sindicat més feminista i més jove.



L’acompanyarà en aquesta etapa una nova Comissió Executiva amb un equip de persones renovat en la seua majoria i que treballarà per la reversió de retallades en ensenyament; la lluita contra la LOMCE i les contrareformes universitàries; la recuperació de plantilles que permeten estabilitat i atenció educativa de qualitat; la recuperació dels drets laborals; l'escolarització equitativa atenent a l'ajust escolar igual per a tots els centres sostinguts amb fons públics; la millora dels drets lingüístics i educatius; la participació als Consells Escolars Municipals, i les polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI entre molts altres aspectes.



Altres reptes que afrontarà el sindicat, segons expliquen en un comunicat, són el de seguir augmentant la participació de l'afiliació en els debats així com la presa de decisions, de manera que es potencie la línia de treball que ja s'havia iniciat mitjançant un procés obert de participació abans del Congrés i diverses consultes a l'afiliació en aspectes claus com ara el suport o no a la convocatòria de vaga del 9M, que va resultar afirmativa amb més del 60% dels vots.