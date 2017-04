Els valencians han estat enganxats a la tele durant març 4h i 28 minuts al dia

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 00:00h

El País Valencià és el tercer territori que més consumeix televisió, per damunt de la mitjana d'Espanya, que se situa en quatre hores i 11 minuts

EP / Madrid-València.



Els valencians han consumit durant el mes de març 268 minuts de televisió al dia, és a dir, durant 4h i 28 minuts diaris els ciutadans han estat enganxats a la pantalla. El conjunt de ciutadans de l’estat ha dedicat, de mitjana, un total de 251 minuts (4 hores i 11 minuts), per persona i dia, a veure la televisió el passat mes de març, la qual cosa suposa una xifra deu minuts inferior a la registrada al febrer i cinc minuts menys que al març de l'any passat, segons l'informe mensual d'audiències elaborat per Sobrevent Comunicació amb dades de Kantar Mitjana.



El mesurament inclou tant el consum lineal (234 minuts de mitjana) com el diferit (4 minuts de mitjana) i el que es produeix fora de la llar (13 minuts de mitjana) i indica també que tres de cada quatre espanyols (75,8%) han vist la televisió diàriament durant l'últim mes i que la pràctica totalitat de la població (97,7%) ha vist almenys un minut de televisió durant aquest període. Encara així, hi ha 1,01 milions de persones que no ha connectat en cap moment la televisió durant el mes de març.



Respecte al consum per comunitats autònomes en l'últim mes (lineal i diferit), els extremenys han sigut els qui més televisió han vist durant l'últim mes, amb una mitjana de 301 minuts per persona al dia; seguits dels castellà-manxecs, amb 270 minuts per persona i dia; el pòdium el tanquen els valencians (268 minuts). Per baix dels més consumidors de televisió estan els aragonesos (264 minuts) els castellanolleonesos (255 minuts), els càntabres (255 minuts), els andalusos i asturians (254 minuts) i els madrilenys (253 minuts). Ara bé, tots ells per sobre de la mitjana estatal.



En l'extrem oposat de la llista figuren els navarresos (227 minuts de mitjana per persona i dia); els catalans, els de La Rioja i els illencs (236 minuts); els canaris (239 minuts); els gallecs (242 minuts), i els murcians i bascos (243 minuts), que tenen una mitjana de consum televisiu inferior a la de la resta de l’estat.



Canals de pagament



El sistema de distribució que lidera el consum televisiu, segons les dades del mes de març, segueix sent la TDT (76,8%), que baixa 0,4 punts pel que fa al mes anterior. Li segueixen la televisió per cable, que representa el 10,7% del consum total i puja 0,1 punts respecte a febrer; la IPTV, amb el 9% del consum (0,4 punts més que al febrer), i el satèl·lit digital, amb el 2,8% del consum (0,1 punts menys). En total, la televisió de pagament ha aconseguit el seu rècord mensual d'audiència, amb un 22,5% del total del visionat de televisió, 0,4 punts més que al mes de febrer.



A més, des del punt de vista de la interacció de les xarxes socials amb la programació televisiva, durant el mes de febrer s'han enviat més de 6,6 milions de piulades sobre programes de televisió de les cadenes monitoritzades en l'estudi.