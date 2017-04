El PPCV aprova l'oficialitat dels títols de llengua de Lo Rat Penat

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 17:15h

El document polític del XIV Congrés carrega contra les “imposicions lingüístiques del Consell” i clama per la igualtat de castellà i valencià

Isabel Bonig i Esteban González Pons durant el XIV Congrés dels populars valencians.

Ignasi Muñoz / València



La ponència política aprovada hui pel Partit Popular durant el XIV Congrés que se celebra al Palau de Congressos de València inclou la defensa de l'oficialitat “dels títols de llengua valenciana que expedeix Lo Rat Penat i també el reconeixement de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana”. La iniciativa ha partit d'una esmena presentada al document oficial, que no preveia aquest punt.



El PPCV va més enllà de les seues tesis anteriors. De fet, l'oficialitat dels títols de llengua de l'entitat secessionista ni tan sols es va incloure en la ja derogada Llei de Senyes d'Identitat que sí que reconeixia Lo Rat Penat i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana com a garants de la valencianitat de qualsevol projecte o iniciativa sufragats amb diners públics.



González Pons ungeix Bonig

El poratveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha posat Bonig en context tot recordant-li quins han sigut, no sols els referents històrics del partit, sinó de la dreta valenciana en general des de la Transició. "Tens una tasca extraordinària perquè reps el testimoni de líders que han fet que la Comunitat Valenciana siga hui el que és, com Vicente González Lizondo, Emilio Attard, Manuel Broseta, Abril Martorell i Rita Barberá", ha enumerat el també president de la mesa del XIV congrés del PPCV.





González Pons: El País Valencià "necessita el PP". Foto: PPCV.



González Pons l'ha ungida com a la primera dona presidenta de la Generalitat perquè al seu parer, Bonig reuneix "les condicions” per a ser “la primera dona que governe als valencians”. Per al també vicepresident del GPPE, el País Valencià “necessita el PP” per a redreçar un canvi polític que ha significat “marcar les persones per la seua religió, fer el ridícul en les negociacions a Madrid i Brussel·les, imposar un model educatiu i una llengua i llevar a la ciutat de València el seu nom en castellà”.



Codi ètic i llibertat d'elecció

La llengua i les presumptes imposicions del govern del Botànic han amerat també el document polític aprovat pel congrés. Amb la voluntat de "avançar en la cohesió del partit i en l'actualització de l'ideari del partit", la coordinadora de la ponència, Loreto Cascales ha defensat "la llibertat lingüística” en contra de “les imposicions del Consell". El document no ha oblidat les senyes d'identitat amb una referècnia a “l'impuls en el sentiment de pertinença a la Comunitat Valenciana, on totes les persones són exactament iguals".





La líder del PPCV, Isabel Bonig, arriba al XIV Congrés dels populars valencians. Foto: PPCV.



Cascales ha recordat que el PP ha aprovat “un rigorós codi ètic” que hauran d'observar tots els càrrecs públics i que els ha de blindar “davant pràctiques inadequades, amb l'observança de normes ètiques, morals i deontològiques".



Miguel Barrachina, intervinent en la ponència, ha defensat la llibertat "dels pares en l'elecció dels col·legis, de les persones perquè parlen l'idioma que parlen, castellà o valencià, no siguen discriminats i en l'activitat sanitària".