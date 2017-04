La Trobada de Novelda reivindica el valencià com a llengua clau per a assolir el plurilingüisme

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 19:15h

20.000 persones de la Marina Alta i les Valls del Vinalopó han participat en la festa per la llengua



RedactaVeu / Novelda.



Novelda ha acollit per primera vegada la Trobada d’Escoles en Valencià. Fins a 20.000 persones —segons ha informat l’organització en un comunicat— vingudes de 43 pobles de la Marina Alta i les Valls del Vinalopó s’han acostat a la població per a celebrar la festa per la llengua sota el lema “En valencià, creixem”.



Des de les comarques del sud del País Valencià, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha destacat que “som un país amb dues llengües”, un fet que ha qualificat de “patrimonial”, de la mateixa manera que ha ressaltat les “particularitats de cada poble” com un fet enriquidor. En el mateix sentit, Moreno ha afegit que “el valencià garanteix el plurilingüisme” i, per tant, “sumar llengües és una aposta de futur”.



D'altra banda, el president de la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó, Lluís Gómez, ha defensat que les famílies i les comunitats educatives han de triar el programa educatiu que millor s’adapte al seu context social i lingüístic, però ha encoratjat a ser ambiciosos. “Hem d’anar a més, no ens podem aturar, hem de caminar per a assolir el plurilingüisme, el domini de tres llengües”, ha raonat Gómez.





Més de 30 tallers i més de 40 associacions han omplert el poble de festa. Foto: EV.



Pels carrers de Novelda s’ha celebrat la festa pel valencià, amenitzada per la Colla els Ous i el Sarnatxo de la Romana, la Colla el Terròs de Petrer i la Colla Xaramita Cana de Novelda. També han participat el Tio Guerra i la Tia Pera, els gegants del Pinós, els senyors de Monòver, en Pere Maça i Beatriu Carròs, Xiulit i Catalineta i 29 cabuts més. Però tampoc no han faltat el Rei Sant Bonifaci i la Reina Mare de Déu del Remei, de la Gent de Nanos de Petrer, que també ha lluït a Cap Llaurat, Cantinera, Copi i Mariner. Els senyors amfitrions, figures medievals de Novelda dels segles XIV i XV, Pere Maça de Lliçana i Brianda Cornells de Lluna i Aragó, s’han presentat acompanyats per nans com Jorge Juan, el Cavaller, la Iaia i el Dimoni. El Grup de Danses del Pinós i les exhibicions muixerangueres de la Colla de Cultura Popular de l’Alacantí El Corball han meravellat els més xicotets.

Més de 30 tallers escolars i més de 40 associacions han omplert el poble. Per primera vegada s’han afegit a la celebració el Conservatori de Música Mestre Gomis i el Conservatori Professional de Dansa, que ha oferit una mostra de balls populars, com ara el Bolero de l’Alcúdia, U de Biar i Pa i Bous.





L'alcalde de Novelda (Vinalopó Mitjà) ha fet palesa la satisfacció d'acollir la Trobada. Foto: EV.



El concert de La Gira d’Escola Valenciana amb Pellikana, Trobadorets i Arreu ha fet vibrar grans i xicotets i ha penjat el cartell de ‘fi de festa’ a una intensa jornada de Trobada, que ha comptat amb un gran nombre de representants polítics dels pobles veïns per a commemorar els 20 anys de Trobades a les Valls del Vinalopó.





Vicent Moreno: “el valencià garanteix el plurilingüisme”. Foto: EV.



Armando Esteve, l’alcalde de Novelda, ha fet palesa la satisfacció de ser, per primera vegada, amfitrions de la festa per la llengua. Ha estat acompanyat per l’alcalde de la Romana, Nelson Romero; l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín; l’alcalde de Monòver, Natxo Vidal; regidors d’aquests pobles i de Petrer i la majoria de la Corporació Municipal de Novelda; l’acadèmic Brauli Montoya, i el vicerector d’Estudis i Formació de la Universitat d’Alacant, Enrique Herrero.